Sassuolo Cagliari 3 - 0, le pagelle | Benissimo Locatelli e Magnanelli

Ecco le pagelle di Sassuolo Cagliari 3-0.

SASSUOLO: Consigli 6.6; Lirola 6.5, Magnani 7, Peluso 6.5, Rogerio 6.5; Locatelli 7.5, Magnanelli 7 (75' Duncan 6.5), Bourabia 6; Berardi 6.5, Babacar 7 (70' Matri 7), Djuricic 6.5 (64' Boga 6.5).

CAGLIARI: Cragno 7; Srna 5.5 (76' Padoin s.v.), Pisacane 5, Ceppitelli 6, Lykogiannis 5 (46' st Farias 5); Ionita 5.5, Cigarini 5.5 (63' Birsa 6), Barella 5.5; Faragò 5, Joao Pedro 5.5, Pavoletti 5.5.

MIGLIORI TODAY

LOCATELLI 7 - Segna il gol che sblocca il risultato al 9' facendosi trovare nel posto giusto al momento con la giusta freddezza. Gioca poi una partita matura abbellita da alcune giocate tecniche di prestigio.

MAGNANELLI 7 - Torna titolare e mette di nuovo in mostra la sua grande esperienza e professionalità. Sempre ottimo nel far partire le azioni e in grande sintonia con i compagni.

