Sassuolo Fiorentina 1 - 2, le pagelle | Boga ancora il migliore, male Caputo e Duncan

Ecco le pagelle di Sassuolo Fiorentina 1-2.

SASSUOLO: Consigli 5.5; Toljan 5.5, Marlon 6, Romagna 6, Peluso 5.5; Duncan 5.5 (83’ Traorè s.v.), Magnanelli 6, Djuricic 5.5 (56’ Obiang s.v.); Berardi 6.5, Caputo 5 (69’ Defrel s.v.), Boga 7.

FIORENTINA: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Benassi (87’ Badelj), Pulgar, Castrovilli; Sottil (61’ Ghezzal), Boateng (75’ Vlahovic), Chiesa.

MIGLIORI TODAY

BOGA 7 - Ancora un gol spettacolare del numero 7 neroverde che si conferma tra i migliori in Serie A a saltare le difese avversarie in dribbling. Mette sempre in difficoltà la Fiorentina che deve usare a volte fino a cinque uomini per fermarlo. Peccato che il suo gol non sia servito a nulla.

PEGGIORI TODAY

DUNCAN 5.5 - La sua è una buona prestazione nel complesso, ma la palla persa nel finale da cui nasce il gol del sorpasso della Viola è un errore troppo grave.

CAPUTO 5 - Si intravede nei primi minuti, ma mai in situazioni interessanti. Poi scompare e si rivede solo verso il 70’ quando viene sostituito da Defrel che non fa comunque miglior figura.