Sassuolo Fiorentina 1 - 2 | Boga fa sognare, ma la Viola ribalta il risultato

Una partita buttata per i neroverdi che dopo essere passati in vantaggio ed aver resistito in vantaggio per la prima ora di gioco, cede del finale e consente la rimonta alla Fiorentina.

IL MATCH - Buona partenza per i neroverdi che sembrano aver fatto tesoro degli errori commessi in precedenza e prestano più attenzione in fase difensiva, riuscendo comunque a creare buone occasioni da gol. La partita risulta equilibrata e le due squadre si alternano davanti alle rispettive porte avversarie. I primi a provarci sono Sottil e Boateng nei primissimi minuti con il secondo che colpisce anche un palo al 4’. Risponde il Sassuolo con Berardi e Boga che cercano di aprire la difesa avversaria e a riuscirci è proprio il numero 7 neroverde che al 24’ parte dalla sinistra, salta con la sua facilità tre difensori della Fiorentina e calcia sul palo lontano battendo anche Dragowski. Reagisce la squadra di Montella che cerca subito il pareggio e lo trova al 39’ con Benassi, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco di Pulgar. Nella ripresa il copione rimane lo stesso, con le due squadre agguerrite, ma anche molto attente a chiudere ogni offesa avversaria rendendo così molto difficile arrivare ad avvicinarsi all’area e a tirare in porta. Si abbassano poi i ritmi e ne approfitta la Viola che al 63’ pareggia quando Venuto crossa alto dalla destra sulla testa di Castrovilli che anticipa Toljan e la insacca alle spalle di Consigli. Prova a riportare in vantaggio i suoi Boga al 66’, ma il suo tiro da buona posizione è troppo debole e Dragowski para senza problemi. Prova ad approfittare di una punizione da ottima posizione Berardi al 72’, ma il pallone viene deviato in corner di testa da Pulgar schierato in barriera. Viene interrotto poi il gioco per alcuni minuti dal 75’ al 78’ per interrompere alcuni cori offensivi partiti dalle tribune all’indirizzo di Duncan. Grande parata di Consigli all’81’ su Milenkovic che di testa cerca di mettere a fil di palo da distanza ravvicinata un cross di Pulgar, ma trova il prodigioso intervento del portiere neroverde. Quest’ultimo non può fare niente pochi secondi più tardi quando Castrovilli crossa rasoterra sul secondo palo nella zona dell’area piccola dove ancora Milenkovic si fa trovare pronto e calcia di potenza in porta portando in vantaggio la Fiorentina. Nel finale Marlon si mangia letteralmente un gol a un metro dalla porta, buttando incredibilmente fuori un cross perfetto di Boga che rimane incredulo. Non c’è più tempo poi per il Sassuolo di recuperare.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan (83’ Traorè), Magnanelli, Djuricic (56’ Obiang); Berardi, Caputo (69’ Defrel), Boga. A disp.: Russo, Turati, Muldur, Piccinini, Kyriakopoulos, Ghion, Locatelli, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

FIORENTINA: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Benassi (87’ Badelj), Pulgar, Castrovilli; Sottil (61’ Ghezzal), Boateng (75’ Vlahovic), Chiesa. A disp.: Terracciano, Brancolini, Terzic, Ceccherini, Rasmussen, Cristoforo, Zurkowski, Eysseric, Pedro. All.: Daniele Russo

ARBITRO: sig. Mariani

RETI: 24’ Boga, 63’ Castrovilli, 81’ Milenkovic

NOTE: ammoniti Venuti, Caputo, Pezzella, Djuricic, Berardi, Dalbert, Castrovilli.