Sassuolo-Fiorentina 3-3 | I neroverdi si fanno rimontare al 96'

Un solo punto casalingo per il Sassuolo al termine di un bel match, con un finale ad alta tensione. Nel primo tempo i neroverdi prendono la mira e nella ripresa colpiscono tre volte permettendo però alla Fiorentina di riaprire il match due volte e di trovare un insperato pareggio sette minuti oltre il novantesimo.

IL MATCH - Buon avvio di gara per i neroverdi che sembrano padroni del campo, in particolare con Berardi che appare in gran forma è motivato. La prima grande occasione arriva al 16’ con l’ex di turno Babacar che riceve proprio da Berardi e prova un diagonale potente che non viene deviato in corner. Al 24’ è Sensi ad andare vicino alla rete calciando una buona punizione che viene respinta dal portiere viola. È ancora tanto Sassuolo e al 41’ Berardi calcia a giro, ma anche questa volta il pallone non entra. Sullo scadere del primo tempo ci prova anche Bourabia che dal centro dell’area tira e il pallone esce di pochissimo.

Anche nella ripresa è il Sassuolo a creare occasioni e comandare il match. Al 62’ arriva finalmente il vantaggio neroverde con Duncan che ribadisce in rete di potenza un tiro di Roberto respinto coi pugni da Lafont. Al 67’ raddoppiano i padroni di casa, questa volta con Babacar che non esulta dopo aver insaccato di prima un bel cross di Duncan. Al 70’ accorcia le distanze Simeone mandando in rete un pallone calciato da Fernandes che si era stampato sul palo prima di tornare in gioco. Prova a chiuderla però all’80’ Sensi che dal limite calcia forte in rete e segna il 3-1. All’87’ ingenuità di Djuricic che commette un fallo a centrocampo e dopo l’amministrazione protesta rimediando a questo l’espulsione. Un minuto più tardi la riapre ancora la Fiorentina, questa volta con Benassi che approfitta di un pallone lasciato in area e lo mette in rete. Il recupero è interminabile: al 92' il viola Milenkovic finisce negli spogliatoio per doppia ammonizione, ma al 96' Pezzella serve con uno splendido assist all'interno dell'area di rigore Kevin Mirallas e il tiro del centravanti della Fiorentina si spegne in rete all'angolino basso di destra consegnando agli ospiti un rocambolesco pareggio.

SASSUOLO - FIORENTINA 3-3 (0-0)

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Rogerio, Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia (80′ Magnanelli); Berardi, Babacar (84′ Matri ), Di Francesco (75′ Djuricic). Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson (77′ Mirallas), Vlahovic (55′ Simeone), Pjaca (46′ Chiesa). Allenatore: Pioli

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Edimilson Fernandes, Milenkovic, Sensi, Benassi

MARCATORI: Duncan, Babacar, Simeone, Sensi, Benassi, Mirallas.

ESPULSI: Djuricic, Milenkovic

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!