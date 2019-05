Sassuolo Frosinone 2 - 2, le pagelle | Boga decisivo nella ripresa

Ecco le pagelle di Sassuolo Frosinone 2-2.

SASSUOLO: Consigli 5.5; Demiral 6, Lemos 5.5 (46' st Boga 7), Ferrari 7; Lirola 6, Sensi 6.5 (80' Locatelli s.v.), Magnanelli 6, Bourabia 6, Rogerio 6; Berardi 6.5, Matri 5.5 (46' st Babacar s.v.).

FROSINONE: Sportiello 5.5; Goldaninga 5.5, Ariaudo 5.5, Brighenti 5.5; Paganini 7, Cassata 5.5 (70' Chibsah s.v.), Sammarco 7, Valzania 6, Beghetto 6.5; Ciano 5.5 (70' Ciofani s.v.), Pinamonti 6 (82' Dionisi s.v.).

MIGLIORI TODAY

BOGA 7 - Sempre in crescita l'attaccante neroverde che viene chiamato in causa nella ripresa con la squadra in difficoltà, sotto di due reti e dà il suo apporto mettendo in difficoltà gli avversari e segnando il gol del pareggio.

