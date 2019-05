Sassuolo Frosinone 2 - 2 | I neroverdi condannano i ciociari alla retrocessione

Pareggio al Mapei Stadium dove il Frosinone viene condannato alla retrocessione con tre turni di anticipo. I neroverdi vanno sotto di due reti nel primo tempo e poi rimontano nella ripresa arrivando al pari per 2-2.

IL MATCH - Sembra partire bene il Sassuolo che ha una buona occasione al 7' con Berardi lanciato da un compagno in area, ma il suo tiro viene bloccato da un avversario. Un minuto più tardi a passare in vantaggio è il Frosinone: Sammarco calcia bene dal limite e trova la rete sorprendendo Consigli. Non riescono a diventare più pericolosi i giocatori né da una parte né dall'altra, poi al 30' è di nuovo Berardi a farsi vedere dopo una bella azione, ma colpisce il palo. Al 36' Pinamonti conquista un calcio d'angolo costringendo Consigli alla parata: sul conseguente corner arriva Paganini di testa e raddoppia il vantaggio degli ospiti. Termina sullo 0-2 il primo tempo. Nella ripresa De Zerbi effettua subito due cambi per cercare di cambiare la partita e inserisce Babacar e Boga per Matri e Lemos. Al 67' accorcia le distanze il difensore Ferrari con un tiro potente che non lascia nessuna possibilità a Sportiello. Al 78' arriva poi il pareggio con Boga che la infila nel sette e lascia Sportiello con l'amaro in bocca. Un pareggio che condanna il Frosinone alla retrocessione e regala un risultato comunque positivo ai neroverdi.

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Lemos (46' st Boga), Ferrari; Lirola, Sensi (80' Locatelli), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Matri (46' st Babacar). A disp.: Pegolo, Santos, Sernicola, Adjapong, Duncan, Djuricic, Odgaard, Scamacca, Di Francesco. All.: Roberto De Zerbi

FROSINONE: Sportiello; Goldaninga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata (70' Chibsah), Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano (70' Ciofani), Pinamonti (82' Dionisi). A disp.: Bardi, Krajnc, Simic, Molinaro, Zampano, Capuano, Ghiglione, Maiello, Trotta. All.: Marco Baroni

ARBITRO: sig. Giua

RETI: 8' Sammarco, 37' Paganini, 67' Ferrari, 78' Boga

NOTE: ammoniti Sammarco, Brighenti, Bourabia, Locatelli, Sportiello

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!