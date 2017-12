Sassuolo Inter 1 - 0, le pagelle | Politano ancora tra i migliori

Ecco le pagelle di Sassuolo Inter 1-0.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Lirola 6, Goldaniga 6.5, Acerbi 6, Peluso 6.5; Missiroli 7, Magnanelli 6.5, Duncan 6.5 (94' Cannavaro); Berardi 6.5 (62' Ragusa s.v.), Falcinelli 7, Politano 7 (83' Mazzitelli s.v.).

INTER: Handanovic 6; D’Ambrosio 6 (77' Dalbert s.v.), Skriniar 5, Miranda 5.5 (80' Joao Mario s.v.), Cancelo 5; Gagliardini 5.5, B.Valero 5.5; Candreva 6, Brozovic 6 (46' Eder 5), Perisic 6; Icardi 5.

MIGLIORI TODAY

POLITANO 7 - Ancora una volta tra i migliori in campo. Costretto ad uscire per i crampi dopo grandi sacrificio in campo. La sua discesa che sfocia nell'assist per Falcinelli è da grande giocatore.

FALCINELLI 7 - Finalmente determinante. Segna un gol non facile e riesce a rimanere in campo tutta la partita nonostante la forte botta alla spalla.