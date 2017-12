Sassuolo Inter 1 - 0 | Crisi nerazzurra continua, Falcinelli decisivo

Seconda vittoria consecutiva per i neroverdi che battendo l'Inter si avviano verso una tranquillità di classifica insperata solo fino a poche settimane fa. La squadra è in crescita e il gol di Falcinelli ha schiacciato una buona Inter, in difficoltà nei momenti decisivi.

IL MATCH - Buona partenza dell'Inter che prova subito a sbloccare la partita, ma la prima vera occasione è di Berardi che dal limite prova a sorprendere Handanovic, ma calcia di pochissimo fuori dal secondo palo. Risponde Icardi che non inquadra lo specchio e viene anche chiamato in fuorigioco. Al 26' la prima parata da parte di Consigli che deve distendersi per respingere un colpo di testa di Perisic. Al 34' grandissima discesa di Politano che salta metà degli avversari e crossa al centro dove Falcinelli batte Skriniar e Cancelo e di testa insacca andando poi a sbattere malamente la spalla sul palo. Vicini al raddoppio al 37' i neroverdi con Berardi che su un bel cross di Missiroli si fa parare da Handanovic un tiro non irresistibile. Prova a riaprire tutto Icardi che salta Consigli ma si fa poi anticipare da Acerbi. Al 48' nella ripresa Acerbi ingenuamente alza un braccio in area e colpisce il pallone provocando un rigore: sul dischetto va Icardi che angola il tiro, ma Consigli ci arriva e para. Al 55' Perisic impegna Consigli che respinge con i pugni. Brividi al 74' quando Perisic di testa batte Consigli, ma arriva Goldaniga a salvare sulla linea. Bel tiro di Politano da posizione defilata sulla destra: Handanovic riesce a sventarlo. Sbaglia Eder all'84' e a botta sicura calcia fuori dalla porta. Cerca di resistere il Sassuolo nel finale di partita in cui l'Inter deve tentare il tutto per tutto.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (94' Cannavaro); Berardi (62' Ragusa), Falcinelli, Politano (83' Mazzitelli). A disp.: Pegolo; Gazzola, Rogerio, Frattesi, Pierini, Scamacca, Matri. All.: Giuseppe Iachini

INTER: Handanovic; D’Ambrosio (77' Dalbert), Skriniar, Miranda (80' Joao Mario), Cancelo; Gagliardini, B.Valero; Candreva, Brozovic (46' Eder), Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni; Santon, Ranocchia, Nagatomo, Karamoh, Pinamonti. All.: Luciano Spalletti

ARBITRO: sig. Doveri

RETI: 34' Falcinelli

NOTE: ammoniti Brozovic, Magnanelli, Cancelo. Espulso Iachini.