Sassuolo Inter 3 - 4, le pagelle | Bene i cambi, ancora male la difesa

Ecco le pagelle di Sassuolo Inter 3-4.

SASSUOLO: Consigli 5; Müldür 5 (77' Toljan s.v.), Marlon 4.5, Peluso 5.5, Tripaldelli 5; Duncan 6, Magnanelli 6, Obiang 5.5 (52' Boga 7); Traorè 5.5 (66' Djuricic 7); Berardi 7, Caputo 6.

INTER: Handanovic 5; Skriniar 5.5, De Vrij 5, Bastoni 5.5; Candreva 5.5 (73' Lazaro 5), Gagliardini 6, Brozovic 6, Barella 6.5, Biraghi 6; Lautaro 8 (72' Politano s.v.), Lukaku 8 (90' Vecino s.v.).

MIGLIORI TODAY

BOGA 7 - Riaccende le speranze dei neroverdi quando mancano dieci minuti di gara. Il suo ingresso mette in difficoltà l'Inter e si conferma una dei migliori giocatori della Serie A nel dribbling quando passa in mezzo a quattro avversari prima di depositare il pallone in rete.

PEGGIORI TODAY

MARLON 4.5 - Insieme ai compagni di reparto non fa un buon lavoro, soprattutto nel primo tempo, come già successo in altre occasioni. Sebbene tutti i difensori abbiano commesso errori gravi, Marlon ne compie qualcuno in più facilitando le reti dell'Inter.