Sassuolo Lazio 0 - 3 | I neroverdi perdono ancora, la classifica fa paura

Domenica nera per il Sassuolo che perde malamente contro la Lazio e vede le concorrenti per la salvezza andare a punti. Partita forse proibitiva oggi, sarà necessario fare assolutamente tre punti domenica prossima contro il Chievo.

IL MATCH - Un Sassuolo rimaneggiato specialmente in difesa parte forte contro la Lazio e crea buone occasioni portando più volte Politano al cross. Al 7' però è la Lazio a passare in vantaggio al primo tiro con Milinkovic-Savic che da fuori area trova un gran tiro a giro, forse leggermente deviato da Magnanelli, che si infila sotto la traversa. Non si scompongono i neroverdi, ma al 29' Manganiello assegna un calcio di rigore agli ospiti per un presunto fallo di mano in area di Peluso, confermato dal VAR; sul dischetto va Immobile che non sbaglia con un tiro teso rasoterra intuito da Consigli. Ottima occasione per accorciare le distanze per i neroverdi al 38', ma Babacar, dopo aver battuto Strakosha, calcia fuori da pochi passi. Nel recupero un po' di confusione in area sembra favorire il Sassuolo che non riesce ad approfittarne e il primo tempo si chiude 0-2. Appena rientrati in campo gli ospiti chiudono il match con un colpo di testa di Milinkovic-Savic lasciato completamente solo da Adjapong e Peluso che si ostacolano a vicenda. La salita si fa ancora più ripida al 54' per i padroni di casa quando Manganiello espelle Berardi con rosso diretto dopo aver visionato il VAR. Nonostante l'inferiorità numerica i neroverdi vanno vicini al gol al 58' con Adjapong che arriva davanti a Strakosha e tira bene, ma il portiere effettua una grande parata. Al 63' ristabilita la parità numerica quando l'arbitro estrae il rosso diretto per Marusic per un fallo di reazione su Rogerio.

SASSUOLO: Consigli; Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogerio; Missiroli, Magnanelli (85' Sensi), Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano (70' Ragusa). A disp.: Pegolo, Marson; Dell’Orco, Lemos, Biondini, Frattesi, Cassata, Duncan, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

LAZIO: Strakosha; Wallace, Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Leiva (60' Parolo), Milinkovic, Lukaku (60' Lulic); F.Anderson, Immobile (81' Nani). A disp.: Guerrieri, Vargic, De Vrij, Bastos, Patric, Caceres, Basta, Luis Alberto, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: sig. Manganiello di Pinerolo

RETI: 7', 46' s.t. Milinkovic-Savic, 31' Immobile (rig.)

NOTE: ammoniti Leiva, Wallace, Lukaku, Missiroli, Rogerio. Espulsi Berardi, Marusic.