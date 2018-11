Sassuolo Lazio 1 - 1, le pagelle | Bene Ferrari e Adjapong

Ecco le pagelle si Sassuolo Lazio 1-1.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Marlon 6, Magnani 6.5, Ferrari 7; Lirola 6, Duncan 6, Locatelli 6, Sensi 6 (67' Djuricic 6.5), Adjapong 6.5 (81' Rogerio s.v.); Berardi 6, Boateng 6 (84' Babacar s.v.).

LAZIO: Strakosha 6.5; Acerbi 6.5, Radu 6, Luiz Felipe 6; Lulic 6 (72' Lukaku s.v.), Milinkovic 6, Leiva 5.5 (78' Berisha s.v.), Parolo 7, Patric 5.5; Luis Alberto 6.5 (56' Correa 6.5), Immobile 6.5.

MIGLIORI TODAY

FERRARI 7 - Recupera il risultato che era diventato sfavorevole per i neroverdi a inizio match. Di testa sovrasta tutti e segna un gol importantissimo per non perdere il treno europeo.

ADJAPONG 6.5 - Gioca poco ma si fa trovare sempre pronto, sia in fase difensiva che in fase offensiva, distribuendo buoni cross e aperture e andando anche al tiro in alcune occasioni.