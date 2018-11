Sassuolo Lazio 1 - 1 | Tutto a inizio primo tempo: a Parolo risponde Ferrari

Un pareggio che mantiene i neroverdi aggrappati alla zona Europa, ma che non sposta gli equilibri in vetta alla classifica. Buona prova dei neroverdi che riescono a recuperare dopo lo svantaggio iniziale e poi con sacrificio resistono procurandosi anche buone occasioni per provare a portare a casa una vittoria.

IL MATCH - Inizio spumeggiante per il match delle 18 tra Sassuolo e Lazio. A passare subito in vantaggio sono gli ospiti che all'8' mandano in rete Parolo al termine di una bella azione corale partita da Immobile che dalla sinistra apre dall'altro lato per Luis Alberto, quest'ultimo tenta il tiro, ma Magnani riesce incredibilmente a salvare sulla linea; il pallone arriva però sui piedi di Parolo che in tap-in la butta dentro senza problemi. Rispondono i neroverdi al 15' con Ferrari che sugli sviluppi di un corner la butta dentro di testa pareggiando i conti. Occasionissima per la Lazio al 29' quando Immobile calcia fortissimo a incrociare, ma trova il palo. E' la Lazio a fare qualcosa in più nel primo tempo, senza però impensierire più veramente il Sassuolo. Perde un po' di intensità il match nella ripresa, con le due squadre che si annullano e controllano. Conquistano una buona punizione i neroverdi al 63' dal limite dell'area: sul pallone va Berardi che la spara sulla barriera favorendo il contropiede della Lazio che viene annullato da una grande parata di Consigli su Correa. Doppia parata di Strakosha al 69', prima su Djuricic dalla distanza, poi su Duncan che calcia forte dal centro dell'area. Prova anche Immobile su punizione al 71', ma anche questa volta il pallone di blocca sulla barriera. Nel finale De Zerbi prova la carta Babacar che sostituisce Boateng per cercare di vincere la partita ancora in bilico sull'1-1. Spinge la Lazio negli ultimissimi minuti conquistando alcuni calci d'angolo non sfruttati.

SASSUOLO: Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Locatelli, Sensi (67' Djuricic), Adjapong (81' Rogerio); Berardi, Boateng (84' Babacar). A disp.: Pegolo, Lemos, Peluso, Dell’Orco, Magnanelli, Trotta, Brignola, Di Francesco, Matri. All.: Roberto De Zerbi

LAZIO: Strakosha; Acerbi, Radu, Luiz Felipe; Lulic (72' Lukaku), Milinkovic, Leiva (78' Berisha), Parolo, Patric; Luis Alberto (56' Correa), Immobile. A disp.: Proto, Rossi, Wallace, Durmisi, Bastos, Badelj, Cataldi, Marusic, Murgia. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: sig. Calvarese

RETI: 8' Parolo, 15' Ferrari

NOTE: ammoniti Duncan, Radu, Luis Alberto, Adjapong, Luiz Felipe, Marlon, Locatelli.