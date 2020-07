Sassuolo Lecce 4 - 2, le pagelle | Muldur ottima conferma, bene Boga

Ecco le pagelle di Sassuolo Lecce 4-2.

SASSUOLO: Consigli 6; Muldur 7 (84' Toljan s.v.), Marlon 6, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6 (57' Peluso 6); Bourabia 6, Locatelli 6; Berardi 6.5, Traorè 6 (46' Djuricic 6.5), Boga 7.5 (84' Magnanelli s.v.); Caputo 7.

LECCE: Gabriel 5; Donati 5.5, Lucioni 6.5, Paz 5, Calderoni 6, Petriccione 6 (67' Falco s.v.), Tachtsidis 5.5, Barak 5.5, Shakhov 5 (67' Mancosu 6.5), Babacar 6, Farias 5.5.

MIGLIORI TODAY

BOGA 7.5 - E' sempre lui a togliere le castagne dal fuoco. Segna il gol del vantaggio definitivo, anche se poi Muldur chiude la partita. I suoi gol sono sempre spettacolari e sono rari gli avversari che riescono a togliergli il pallone dai piedi.

MULDUR 7 - Segna ancora, è sicuramente un'ottima scoperta, un giocatore in grande crescita in queste ultime partite. Si fa trovare pronto in difesa, ma è sempre propositivo anche in attacco facendosi spesso vedere in area.