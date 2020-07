Sassuolo Lecce 4 - 2 | I neroverdi si confermano macchina da gol e conquistano altri tre punti

Vince ancora, anche se con qualche difficoltà in più il Sassuolo che questa volta ne segna quattro dopo essersi fatto recuperare per due volte. Segna ancora Boga, Berardi trasforma un rigore; a segno anche Caputo nei primi minuti e Muldur che chiude la partita.

Il MATCH - Pronti via, è subito vantaggio per il Sassuolo che al 5' va in rete con Caputo che si fa lanciare oltre la difesa da Locatelli e a tu per tu con Gabriel non sbaglia. Sembra già voler controllare la squadra di De Zerbi che non fa però i conti con un Lecce affamato che al 27' si riporta subito nella situazione di parità quando su corner Lucioni viene dimenticato da Locatelli e di piatto insacca un traversone di Calderoni. Diventa molto equilibrata ora la partita che non offre più grandi occasioni, ma tiene sempre le squadre molto in tensione. Ripresa che non decolla, poi al 62' Paz trattiene Ferrari in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Berardi che calcia benissimo e riporta in vantaggio i neroverdi. Vantaggio che però dura molto poco perché al 66' Marlon atterra Babacar al limite dell'area, con un piede dentro e uno fuori, ma il VAR stabilisce che è rigore anche in questo caso, così Liverani inserisce al volo Mancosu che dalla panchina va direttamente al dischetto e batte Consigli. Non poteva mancare però Boga che al 78' si ritrova inaspettatamente un pallone tra i piedi al limite dell'area, se lo aggiusta sbeffeggiando un avversario e calcia a incrociare bucando difesa e portiere. La chiude poi definitivamente Muldur all'83' quando dalla destra calcia bene sul secondo palo.

SASSUOLO: Consigli; Muldur (84' Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (57' Peluso); Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè (46' Djuricic), Boga (84' Magnanelli); Caputo. A disp.: Pegolo, Aurelio, Magnani, Chiriches, Ghion, Raspadori, Haraslin, Defrel. All.: Roberto De Zerbi

LECCE: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni, Petriccione (67' Falco), Tachtsidis, Barak, Shakhov (67' Mancosu), Babacar, Farias. A disp.: Vigorito, Sava, Rispoli, Radicchio, Colella, Vera, Monterisi, Maselli, Saponara, Rimoli. All.: Fabio Liverani

ARBITRO: sig. Massa

RETI: 5' Caputo, 27' Lucioni, 63' Berardi (rig.), 68' Mancosu (rig.), 78' Boga, 83' Muldur

NOTE: ammoniti Babacar, Caputo, Petriccione, Marlon, Paz, Djuricic, Tachtsidis.