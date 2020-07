Sassuolo Milan 1 - 2, le pagelle | Bene Locatelli, disastro Bourabia

Ecco le pagelle di Sassuolo Milan 1-2.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 5 (46’ st Kyriakopoulos 6), Marlon 5.5, Peluso 5.5, Rogerio 6; Bourabia 4, Locatelli 6.5; Berardi 6, Raspadori 6 (46’ st Magnanelli s.v.), Haraslin 5.5 (46’ st Boga s.v., 67’ Djuricic s.v.); Caputo 6 (89' Traorè s.v.).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Conti s.v. (11’ Calabria 6.5), Kjaer 6, Romagnoli s.v. (31’ Gabbia 6), Hernandez 5.5 (46’ st Laxalt 6); Kessie 6.5, Bennacer 6 (79’ Biglia s.v.); Saelemaekers 6, Calhanoglu 6.5 (79’ Bonaventura s.v.), Rebic 6.5; Ibrahimovic 7.5.

MIGLIORI TODAY

LOCATELLI 6.5 - Alti e bassi per il centrocampista neroverde che questa sera contro la sua ex squadra sfoggia sicuramente un “alto”, nonostante il risultato finale del match. In mezzo al campo recupera palloni, imposta e favorisce l’azione offensiva con belle giocate.

BOURABIA 4 - Doppio giallo, il secondo era quasi un rosso… A fine primo tempo lascia i compagni in inferiorità numerica per un’entrata veramente esagerata su Rebic. Difficile per i neroverdi a quel punto pensare a recuperare per la seconda volta la situazione di svantaggio. Gli capita troppo spesso di subire ammonizioni e squalifiche.