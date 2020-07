Sassuolo Milan 1 - 2 | Due volte Ibrahimovic e i neroverdi tornano alla sconfitta

Torna alla sconfitta il Sassuolo dopo una lunga serie di risultati positivi. Ad avere la meglio è il Milan di Ibrahimovic che segna una doppietta nel primo tempo. L’espulsione di Bourabia nei minuti di recupero del primo tempo condiziona pesantemente il secondo tempo dei neroverdi che non riescono a trovare lo spunto per recuperare il risultato negativo.

IL MATCH - Parte benissimo il Sassuolo che sembra poter dominare questo Milan. La prima occasione è al 6’ con Locatelli che riceve da Caputo ma il pallone termina sul fondo. Tegola per i rossoneri all’11’ quando Conti è costretto ad uscire per un infortunio e al suo posto entra Calabria. Si fa vedere poi Berardi al 14’ calciando forte dal limite col sinistro, ma il pallone è centrale e Donnarumma non ha problemi a parare. Cresce allora il Milan e al 16’ ha la prima occasione con Rebic che calcia però debolmente e un minuto più tardi è la volta di Ibrahimovic su punizione con il pallone che esce di pochissimo sopra alla traversa. Non si fa desiderare troppo però lo svedese che al 19’ porta i suoi in vantaggio di testa incornando un assist perfetto di Calhanoglou. Bella giocata di Berardi che al limite tiene palla finché vede il bel movimento di Raspadori e lo serve, ma il tiro del giovane neroverde termina altissimo. Ancora un cambio obbligato per il Milan che perde anche Romagnoli e inserisce Gabbia. Ci riprova poi Ibrahimovic, ancora di testa sul secondo palo, questa volta su cross di Bennacer, ma non riesce a colpire al meglio e Consigli ci arriva. Al 40’ il gioco si ferma per alcuni minuti per permettere a Pairetto di consultare il VAR su un presunto tocco di braccio di Calhanoglou in area e il calcio di rigore viene poi assegnato. Sul dischetto va Caputo che non sbaglia e spiazza Donnarumma. Al primo dei sei minuti di recupero il Milan torna in vantaggio quando Rebic serve Ibrahimovic che, partito sul filo del fuorigioco, gira attorno a Consigli in uscita e calcia a porta vuota. All’ultimo secondo del recupero arriva il secondo cartellino giallo per Bourabia che viene espulso per aver fatto un fallo piuttosto pericoloso su Rebic. Termina così un primo tempo piuttosto movimentato. Nella ripresa il Sassuolo non si lascia intimidire dallo svantaggio e dall’inferiorità numerica e cerca di recuperare il risultato cominciando al 51’ con Rogerio che calcia bene ma trova Donnarumma attento. Continua a creare belle azioni la squadra di De Zerbi, ma ad avere la miglior occasione è Ibrahimovic che impegna Consigli in un’uscita bassa. Arriva un infortunio anche per il Sassuolo: Boga, entrato da 20 minuti deve lasciare il terreno di gioco in favore di Djuricic. Sfiora il palo Bennacer al 74’. Triplice intervento di Consigli all’81’: il portiere neroverde si oppone ad un tiro potente di Kessiè senza trattenere e poi per due volte blocca le ribattute di Bonaventura che da pochi passi non riesce a superare l’estremo difensore già disteso a terra. Tentativo di Traorè entrato nel finale che termina altissimo sopra alla traversa al 92'. Non c'è più tempo, termina 1-2 per i rossoneri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46’ st Kyriakopoulos), Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori (46’ st Magnanelli), Haraslin (46’ st Boga, 67’ Djuricic); Caputo (89’ Traorè). A disp.: Pegolo, Turati, Magnani, Piccinini, Toljan, Ghion, Djuricic, Manzari. All.: Roberto De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (11’ Calabria), Kjaer, Romagnoli (31’ Gabbia), Hernandez (46’ st Laxalt); Kessie, Bennacer (79’ Biglia); Saelemaekers, Calhanoglu (79’ Bonaventura), Rebic; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Krunic, Paquetà, Leao. All.: Stefano Pioli

ARBITRO: sig. Pairetto

RETI: 19’, 46’ Ibrahimovic, 42’ Caputo (rig.)

NOTE: ammoniti Locatelli, Hernandez, Bennacer, Laxalt, Bonaventura. Espulso Bourabia per somma di ammonizioni.