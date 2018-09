Sassuolo Milan 1 - 4, le pagelle | Berardi sottotono, Marlon sbaglia tanto

Ecco le pagelle di Sassuolo Milan 1-4.

SASSUOLO: Consigli 5; Lirola 6, Marlon 5, Ferrari 5, Rogerio 6; Bourabia 5.5 (58' Djuricic 6.5), Locatelli 5, Sensi 5.5; Berardi 5 (75' Babacar s.v.), Boateng 5, Di Francesco 6 (57' Boga 5.5).

MILAN: G.Donnarumma 6; Abate 6.5 (89' Calabria s.v.), Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessiè 7.5, Biglia 6, Bonaventura 6.5; Suso 7, Castillejo 7 (71' Cutrone s.v.), Calhanoglu 6 (77' Laxalt s.v.).

PEGGIORI TODAY

BERARDI 5 - Dopo alcune partite ad alto livello arriva uno scivolone per Berardi che non entra mai nel vivo del match e tocca pochissime palle senza mai incidere.

MARLON 5 - Partitaccia per il centrale che lascia spesso un buco al centro della difesa di cui il Milan approfitta, in particolare in occasione del primo gol dei rossoneri che taglia le gambe ai neroverdi, sempre in partita fino a quel momento.