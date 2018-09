Sassuolo Milan 1 - 4 | Scivolone per i neroverdi, seconda sconfitta in campionato

Arriva la seconda sconfitta in campionato per i neroverdi che cedono di fronte ad un buon Milan, ma non irresistibile. Troppe le disattenzioni in difesa del Sassuolo che alla fine del match cerca di riaprire la partita e rifarsi, ma invano, perché addirittura all'ultimo minuto è ancora il Milan a segnare e rendere ancora più pesante il passivo dei neroverdi.

IL MATCH - partenza forte del Milan che al 4’ colpisce una traversa con Suso. Prende subito le misure però il Sassuolo e la partita si chiude offrendo uno spettacolo poco divertente nella prima parte di gara. Errore della difesa neroverde al 24’ con Kessiè che arriva al tiro completamente solo e a porta vuota, ma Lirola riesce a salvare miracolosamente sulla linea di porta. Finalmente alla mezzora si fa vedere anche il Sassuolo che impegna Donnarumma: Berardi libera Di Francesco che tira bene, ma il portiere rossonero riesce a bloccare il pallone. Si è acceso ora il Sassuolo e al 33’ ancora Di Francesco arriva in velocità a un metro dall’area ma Abate lo anticipa mandando in angolo. Al 34’ Locatelli da fuori calcia di poco alto sopra la traversa. Al 39’ ancora la difesa neroverde non chiude e Kessiè può arrivare di nuovo davanti alla porta solo e questa volta non sbaglia. All'inizio della ripresa, al 50' arriva il raddoppio degli ospiti che allungano con Suso che infila sotto l'incrocio dei palo un bell'assist di Bonaventura. Prova ad accorciare Bourabia che calcia di pochissimo alto sulla traversa al 52'. Arriva al 60' il gol che chiude la partita firmato da Castillejo che dalla sinistra tira a incrociare e la spara di potenza sul palo lontano. Si rilassa forse troppo la squadra di Gattuso e al 68' i neroverdi accorciano le distanze con l'ultimo entrato Djuricic che in mezzo all'area colpisce un assist rasoterra di Rogerio e fa passare il pallone tra due avversari prima di farlo entrare in rete. Ora sembra in una buona fase il Sassuolo che non ci sta a perdere questa partita. All'84' Babacar appena entrato tenta una rovesciata che non va a buon fine. Nei minuti di recupero Suso tira una punizione che rimpalla contro la barriera e sulla ribattuta la palla entra grazie ad una deviazione. Il gol viene annullato e poi convalidato col VAR.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia (58' Djuricic), Locatelli, Sensi; Berardi (75' Babacar), Boateng, Di Francesco (57' Boga). A disp.: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Adjapong, Sernicola, Magnanelli, Brignola, Matri. All.: Roberto De Zerbi

MILAN: G.Donnarumma; Abate (89' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo (71' Cutrone), Calhanoglu (77' Laxalt). A disp.: A.Donnarumma, Reina, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Borini. All.: Gennaro Gattuso

ARBITRO: sig. Giacomelli di Trieste

RETI: 39’ Kessiè, 50', 91' Suso, 60' Castillejo, 68' Djuricic

NOTE: ammoniti Biglia