Sassuolo Napoli 1 - 1, le pagelle | Berardi segna, bene Boga e Pegolo

Ecco le pagelle di Sassuolo Napoli 1-1.

SASSUOLO: Pegolo 6.5; Demiral 6.5, Ferrari 6, Peluso 6; Lirola 6.5, Magnanelli 6, Duncan 6.5 (90' Locatelli s.v.), Rogerio 6.5; Berardi 7 (85’ Babacar s.v.), Djuricic 6 (75’ Bourabia s.v.), Boga 6.5.

NAPOLI: Ospina 6; Malcuit 6, Chiriches 5.5 (46’ pt Luperto 6), Koulibaly 6, Ghoulam 6; Ounas 5.5 (66’ Younes s.v.), Diawara 6, Allan 6, Verdi 5.5 (66’ Milik s.v.); Insigne 7, Mertens 6.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Torna al gol in una delle partite più difficili e lo fa facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto e con grandi riflessi. Buona partita nel complesso, anche se troppe volte risulta timido e non sfrutta al meglio le occasioni.

BOGA 6.5 - Partita di grande carattere da parte dell’attaccante che da qualche match viene chiamato in causa e cresce ogni domenica di più. Si esalta e diventa spesso pericoloso mettendo in difficoltà gli avversari.

PEGOLO 6.5 - Titolare grazie alla squalifica di Consigli, effettua almeno tre parate decisive e si fa trovare prontissimo e in grande forma come ogni volta che viene chiamato in causa. Professionista esemplare.

