Sassuolo Napoli 1 - 1 | Neroverdi raggiunti nel finale

E' solo un pari per i neroverdi che giocano una grande partita passando anche in vantaggio e mantenendolo per oltre mezzora. A sbloccare il punteggio è Berardi e a pareggiare per il Napoli è Insigne che approfitta di un errore di Magnanelli ormai molto stanco e anche dolorante dopo una forte botta a un fianco. Risultato comunque positivo che serve sia per mantenersi tranquilli in classifica che per dimostrare di voler fare bene in questo finale di campionato pur senza obiettivi.

IL MATCH - Partita che inizia a ritmi alti con le due squadre che dimostrano di voler divertire e di essere in forma. A tenere il filo del gioco nei primi minuti è il Napoli, ma la prima occasione è per i padroni di casa con Duncan che scambia bene con Boga e tenta un tiro-cross che impegna Ospina. Ancora Sassuolo al 22’ con Boga che salta Chiriches e calcia sfiorando il palo. Al 29’ grande intervento di Pegolo che con i piedi si oppone a Insigne su un tiro di prima da distanza ravvicinata. La spara troppo alta Verdi al 33’ da dentro l’area e spreca un’ottima occasione. Negli ultimi minuti del primo tempo c’è spazio anche per il tentativo di Rogerio che mira il secondo palo e manda fuori di pochissimo. Dopo pochi minuti dal ritorno in campo dopo l’intervallo, la squadra di De Zerbi passa in vantaggio con Berardi che approfitta di un disimpegno troppo corto di Allan in area e lesto calcia in rete senza trovare ostacoli. Risponde al 58’ Koulibaly che calcia malissimo e manda fuori un buon pallone. Ancora impegni per Pegolo che al 67’ neutralizza un colpo di testa di Milik e al 74’ para un calcio potente dal limite di Diawara. Spreca incredibilmente Duncan all’81’ quando solo in area manda fuori il suo colpo di testa. All'86' arriva il pareggio degli ospiti quando Magnanelli perde una palla in area favorendo così Lorenzo Insigne che può sorprendere la difesa e il portiere mettendo il pallone in rete. Al 92' ancora grande Pegolo che stoppa a fil di palo un buon tiro di Milik e salva il pareggio.

SASSUOLO: Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan (90' Locatelli), Rogerio; Berardi (85’ Babacar), Djuricic (75’ Bourabia), Boga. A disp.: Satalino; Lemos, Sernicola, Magnani, Adjapong, Sensi, Odgaard, Di Francesco, Matri. All.: Roberto De Zerbi

NAPOLI: Ospina; Malcuit, Chiriches (46’ pt Luperto), Koulibaly, Ghoulam; Ounas (66’ Younes), Diawara, Allan, Verdi (66’ Milik); Insigne, Mertens. A disp.: Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz. All.: Carlo Ancelotti

ARBITRO: sig. Manganiello

RETI: 54’ Berardi, 86' Insigne

NOTE: ammoniti Ferrari, Pegolo, Allan, Diawara, Bourabia.

