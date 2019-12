Sassuolo Napoli 1 - 2, le pagelle | Bene Duncan nel primo tempo, Traorè segna ancora

Ecco le pagelle di Sassuolo Napoli 1-2.

SASSUOLO: Pegolo 6.5; Muldur 6.5, Marlon 6.5 (51’ Romagna 6), Peluso 6, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 5.5, Locatelli 6.5; Duncan 7 (64’ Djuricic s.v.), Traorè 7, Boga 6 (82’ Magnanelli s.v.); Caputo 5.5.

NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Luperto 6 (46’ Hysaj 6), Mario Rui 5.5; Allan 7, Fabian Ruiz 5.5 (70’ Elmas 6.5), Zielinski 6; Callejon 6, Milik 5.5 (76’ Mertens s.v.), Insigne 6.

MIGLIORI TODAY

DUNCAN 7 - Primo tempo da incorniciare per il centrocampista neroverde che è sempre indispensabile in fase di interdizione e sovrasta gli avversari; bene anche in costruzione di gioco. Viene sostituito ingiustamente a metà della ripresa.

TRAORE’ 7 - Segna sbloccando il risultato, poi va vicino alla doppietta con un’azione simile alla precedente. E’ il secondo gol consecutivo in Serie A per un giocatore versatile che permette a De Zerbi di cambiare modulo con facilità.