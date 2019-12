Sassuolo Perugia 1 - 2 | Neroverdi fuori dalla Coppa Italia

Esce dalla Coppa Italia il Sassuolo per mano del Perugia che vince al 'Mapei Stadium' per 2-1. Si fa vedere da subito la squadra ospite che colpisce una traversa al 3' con Fernandes. A sbloccare il risultato al 10' è stato Mazzocchi di testa saltando più in alto di tutti. Al 17' arriva già il raddoppio della squadra di Oddo con la punizione di Nicolussi che taglia la barriera e batte Russo. Prova ad accorciare le distanze poco dopo Muldur, ma trova Fulignati a parare in corner. Poi torna all'attacco il Perugia con Fernandes che colpisce la sua seconda traversa del match al 27'. Spreca una grande occasione Traorè al 34' quando da distanza ravvicinatissima si fa parare il tiro da Fulignati. Nel finale ci prova ancora Nicolussi che a porta vuota calcia fuori. Nella ripresa la prima occasione è ancora del Perugia che impegna Russo in una bella parata su tiro angolato di Capone. Al 56' palo di Duncan che poi non riesce ad approfittare di un po' di confusione in area per tentare il tap-in. Il gol dei neroverdi arriva solo all'82' con Bourabia che calcia una bella punizione e batte il portiere avversario. Nei minuti finali il Sassuolo prova a pareggiare, ma non riesce e deve cedere il passo alla compagine di mister Oddo.

SASSUOLO (3-4-2-1): Russo; Piccinini (86ì Pellegrini), Obiang, Peluso; Muldur, Duncan, Bourabia, Tripaldelli (58′ Djuricic); Mazzitelli (58′ Rogerio), Traorè; Raspadori. A disp.: Turati, Pegolo, Ferrari, Ghion, Marginean, Oddei. All.: Roberto De Zerbi

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Mazzocchi (66′ Falzerano), Gyomber (79′ Nzita), Falasco, Di Chiara; Nicolussi Caviglia, Carraro, Balic; Fernandes (66′ Sgarbi), Falcinelli, Capone. A disp.: Vicario, Albertoni, Rodin, Konate, Dragomir, Buonaiuto, Iemmello, Melchiorri. All.: Massimo Oddo

ARBITRO: sig. Sozza di Seregno

RETI: 10′ Mazzocchi, 17′ Nicolussi Caviglia; 82′ Bourabia

NOTE: ammoniti Bourabia, Rogerio, Falasco, Sgarbi