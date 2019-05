Sassuolo Roma 0 - 0 | I neroverdi mettono i bastoni tra le ruote alla corsa europea dei giallorossi

Ottima partita del Sassuolo che con grande agonismo blocca la Roma sullo 0-0. La partita è veramente equilibrata, chiusa nel primo tempo e più vivace nella ripresa quando si alternano le occasioni da rete, ma nessuno riesce a sbloccarla.

IL MATCH - Primo tempo senza reti tra Sassuolo e Roma. Partita in grande equilibrio con poche possibilità sia da una parte che dall'altra. La prima occasione è per la Roma al 7' con Under al termine di una bella azione corale: il giocatore giallorosso poi entra in area e tira, ma Consigli si oppone. Risponde poi Berardi all'11' e il suo tentativo viene deviato in corner. Molto positivo il numero 25 neroverde che trova grandi giocate individuali e per i compagni. Al 29' è El Shaarawy ad avere la miglior occasione fino a questo momento con un colpo di testa che esce di pochissimo dalla porta. Si cerca prevalentemente il contropiede con gli uomini di De Zerbi che sembrano sempre più pericolosi di quelli di Ranieri. Nei minuti di recupero decisivo il tocco di Mirante su tiro da posizione defilata di Djuricic che va ad un passo dal portare in vantaggio i suoi. Nella ripresa sembra ancora partire meglio il Sassuolo che subito diventa pericoloso con un paio di azioni in velocità di Boga e Berardi, ma non si arriva mai al tiro. Al 55' ancora Boga riceve da Djuricic sulla sinistra e calcia bene, ma sfiora l'incrocio dei pali opposti. Si fa vedere anche la Roma al 57' quando Florenzi prova il tiro, ma un rimpallo su un avversario fa rotolare la palla sui piedi di El Shaarawy che, da posizione centrale quasi in area piccola e con la visuale completamente libera, calcia incredibilmente fuori. Buon momento ora della Roma che al 60' colpisce un palo con Dzeko e al 61' costringe Consigli ad una grandissima parata su colpo di testa di Cristante. Colpo di testa indisturbato di Fazio al 70' che esce di pochissimo. Al 73' Djuricic entra in area e va in terra dopo un lieve contatto con Mirante che non viene sanzionato dall'arbitro. Due minuti più tardi grande occasione per Kluivert che colpisce un palo e ingenuamente non torna sul pallone, avendone la possibilità, per buttarlo dentro. Colpo di testa di Brignola appena entrato in campo al 79', Mirante para. Nei minuti di recupero grande occasione per Fazio che calcia fuori di pochissimo.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli (92' Adjapong), Magnanelli, Duncan; Djuricic (77' Brignola), Berardi, Boga (79' Di Francesco). A disp.: Pegolo, Satalino, Marlon, Lemos, Sernicola, Odgaard, Matri, Babacar. All.: Roberto De Zerbi

ROMA: Mirante; Florenzi, J.Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (65' Pastore), Under (65' Kluivert), El Shaarawy (77' Perotti); Dzeko. A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Santon, De Rossi, Coric, Pellegrini, Schick. All.: Claudio Ranieri

ARBITRO: sig. Maresca di Napoli

NOTE: ammoniti Zaniolo, Magnanelli, Fazio, Juan Jesus, Nzonzi, Brignola.

