Sassuolo Roma 0 - 1 | I neroverdi chiudono con una sconfitta

Chiude al terzo posto la Roma di mister Di Francesco con una vittoria sui neroverdi acquisita dopo una partita non molto entusiasmante. A decidere il match è un errore di Pegolo che fa comunque una buona partita. Il Sassuolo deve pensare alla striscia positiva che ha portato alla salvezza e cominciare a costruire il prossimo campionato partendo da quella.

IL MATCH - Solo Roma nelle prima fasi della partita con Strootman che al 5' ha una buona occasione ma Pegolo è attento e para. Al 12' Schick impegna ancora Pegolo che devia sul palo. Al 18' bel cross di Perotti per Dzeko che di testa colpisce la rete esterna. Ancora Pegolo al 22' effettua una grande parata su un tiro forte dal limite di Kolarov. Prima occasione del Sassuolo al 25' con Politano che dalla destra impegna Skorupski. Doppia occasione di Politano partito sul filo del fuorigioco al 28', ma al primo tentativo Skorupski si oppone, sulla ribattuta il tiro esce. Ci prova Duncan dal limite al 37' con un tiro rasoterra ma il portiere polacco della Roma è attento e para. Al 45', appena prima del fischio finale, Manolas da posizione defilata a destra calcia e trova la sponda delle mani di Pegolo che mandano la palla in porta. Nella ripresa è il Sassuolo a tornare in campo con più convinzione e dai primi minuti prova a pressare per recuperare il risultato. Al 57' tegola per i neroverdi che devono sostituire Peluso per un infortunio al ginocchio con Letschert. Si spegne poi piano piano la partita che non sembra voler regalare grandi emozioni. Al 74' Babacar appena entrato arriva solo davanti alla porta poi è lentissimo e viene recuperato. Prova Dzeko dal limite all'94' per chiudere la partita, ma la palla termina alta. E' la Roma a provare ad attaccare, ma senza troppa convinzione e il Sassuolo para ogni colpo senza troppe difficoltà.

SASSUOLO: Pegolo; Lemos, Acerbi, Peluso (58' Letschert); Adjapong, Missiroli (85' Biondini), Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi (72' Babacar), Politano. A disp.: Consigli, Marson, Dell’Orco, Mazzitelli, Frattesi, Cassata, Pierini, Ragusa, Matri. All.: Giuseppe Iachini

ROMA: Skorupski; Florenzi (76' Capradossi), Manolas, Fazio, Kolarov; Lo.Pellegrini, Gonalons, Strootman; Schick (72' El Shaarawy), Dzeko, Perotti (80' Gerson). A disp.: Romagnoli, Lobont, Lu.Pellegrini, Juan Jesus, Karsdorp, Jonathan Silva, De Rossi, Under. All.: Eusebio Di Francesco

ARBITRO: sig. Abbattista di Molfetta

RETI: 45' Pegolo (aut.)

NOTE: ammoniti Fazio, Biondini.