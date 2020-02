Sassuolo Roma 4 - 2, le pagelle | Berardi immenso, Caputo grande doppietta

Ecco le pagelle di Sassuolo Roma 4-2.

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 7, Romagna 6.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 7; Obiang 6.5, Locatelli 6.5; Berardi 8 (87' Magnani s.v.), Djuricic 7, Boga 7 (82' Magnanelli s.v.); Caputo 8 (77' Defrel s.v.).

ROMA: Pau Lopez 5; Santon 5 (46' Peres 5.5), Mancini 4, Smalling 5.5, Spinazzola 5; Veretout 6.5 (81' Villar s.v.), Cristante 5.5; Under 5 (66' Perez s.v.), Pellegrini 4, Kluivert 5; Dzeko 6.5.

MIGLIORI TODAY

CAPUTO 8 - Grandissima doppietta segnata in 10 minuti. Due gol di qualità che tornano a far credere fortemente in lui.

BERARDI 8 - Non segna ma mette lo zampino spesso e volentieri sia nei gol, sia nelle azioni più pericolose e anche in alcune circostanze di sofferenza andando a recuperare palla nella propria area. Il suo assist per Djuricic è un vero colpo di classe.

BOGA 7 - Provoca un rigore e per questo prende solo mezzo voto in meno perché solo un minuto dopo aver combinato un pasticcio, segna un gol pazzesco che chiude la partita.