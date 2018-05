Sassuolo Sampdoria 1 - 0, le pagelle | Politano sempre determinante, bene Duncan

Ecco le pagelle di Sassuolo Sampdoria 1-0.

SASSUOLO: Consigli 6; Lemos 6.5, Acerbi 6.5, Dell’Orco s.v. (20’ Peluso 6); Adjapong 6.5, Missiroli 6, Sensi 6, Duncan 7, Rogerio 6; Berardi 6.5 (87’ Ragusa s.v.), Politano 7 (73’ Babacar 6.5).

SAMPDORIA: Viviano 5.5; Bereszynski 5.5, Silvestre 5.5, Andersen 6, Sala 5.5; Barreto 5, Torreira 5, Linetty 5.5; Praet 5.5 (85’ Stijepovic s.v.), Quagliarella 5.5 (65’ Caprari 5), Kownacki 5.5.

MIGLIORI TODAY

POLITANO 7 - Salva letteralmente e matematicamente il Sassuolo. Ancora lui determinante nella vittoria dei neroverdi grazie ad un gol splendido e difficile a metà della ripresa.

DUNCAN 7 - Una delle migliori partite di questa stagione per il centrocampista che si sacrifica tantissimo e svolge un ottimo lavoro sia in fase di interdizione, sia in fase offensiva procurandosi buone occasioni e fornendo a Politano l’assist per il gol.