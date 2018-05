Sassuolo Sampdoria 1 - 0 | Politano salva il Sassuolo, ora è matematico

Ottima partita dei neroverdi che non rischiano nulla e riescono segnare contro una Sampdoria poco incisiva. Ora la salvezza è stata raggiunta dopo una stagione molto complicata e da ora si deve cominciare a pensare a ricostruire il futuro.

IL MATCH - Buona partenza dei neroverdi che fanno la partita e provano a premere fin dai primi minuti. Poi cresce la Sampdoria con un buon possesso palla e le due formazioni si annullano senza avere grandi occasioni. Al 20’ tegola per i neroverdi che devono sostituire Dell’Orco con Peluso infortunio. Primo brivido al 25’ quando sugli sviluppi di un corner Politano sfiora il palo. Doppia occasione poi al 26’ prima con Berardi che impegna Viviano, il portiere non trattiene e il 25 si trova ancora il pallone sui piedi e in rovesciata lo rimette in mezzo dove Sensi calcia forte ma impatta contro un difensore avversario. Reagisce la Sampdoria che non trova però lo spunto necessario per impensierire il Sassuolo. Al 40’ buona triangolazione degli uomini di Iachinj poi Duncan sbaglia il tiro e spreca. Ora il Sassuolo spinge molto e al 43’ Adjapong da fuori sfiora il palo. La ripresa riprende con grande equilibrio con le due squadre che si scoprono di più e la partita si fa più vivace. Ci prova Politano con uno dei suoi potenti tiri dalla distanza che Viviano para sotto la traversa mandando in angolo. Sembra averne di più il Sassuolo che spinge per sbloccare la partita. Recupera un gran pallone Berardi sulla trequarti al 68’, mette la palla al centro per Duncan che libera Politano che da posizione defilata sulla sinistra tira e riesce a far passare la palla tra portiere e palo portando in vantaggio il Sassuolo. Non riesce a reagire la Sampdoria che non arriva mai a tirare in porta.

SASSUOLO: Consigli; Lemos, Acerbi, Dell’Orco (20’ Peluso); Adjapong, Missiroli, Sensi, Duncan, Rogerio; Berardi (87’ Ragusa), Politano (73’ Babacar). A disp.: Pegolo; Letschert, Cassata, Frattesi, Biondini, Magnanelli, Mazzitelli, Pierini, Matri. All.: Giuseppe Iachini

SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet (85’ Stijepovic), Quagliarella (65’ Caprari), Kownacki. A disp.: Belec, Tozzo, Ferrari, Regini, Strinic, Capezzi, Verre, Ramirez. All.: Marco Giampaolo

ARBITRO: sig. La Penna di Roma

RETI: 68’ Politano

NOTE: ammoniti Peluso, Ramirez.