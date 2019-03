Sassuolo Sampdoria 3 - 5, le pagelle | Fase difensiva da incubo

Ecco le pagelle di Sassuolo Sampdoria 2-5.

SASSUOLO: Consigli 5; Demiral 4.5, Ferrari 4.5, Peluso 5; Lirola 6, Sensi 5, Duncan 6, Di Francesco 5 (46' st Babacar 6); Berardi 5.5, Djuricic 5 (46' st Locatelli 5.5), Boga 6.

SAMPDORIA: Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Colley 6, Andersen 6, Murru 6.5; Praet 7, Ekdal 6.5 (87' Vieira s.v.), Linetty 7; Quagliarella 7.5 (84' Sau s.v.), Defrel 7.5 (67' Jankto s.v.), Gabbiadini 7.

LA DIFESA 4 - Quando si subiscono 5 reti, non può essere colpa solo di qualcuno. E' tutto il reparto - e non solo - a far venire i brividi nel match contro la Sampdoria. 5 reti su azione, in cui i giocatori blucerchiati hanno fatto quello che hanno voluto di fronte ad una difesa immobile e recuperando palloni d'oro persi a centrocampo. Disastro collettivo, non il primo in stagione.

