Sassuolo Sampdoria 4 - 1, le pagelle | Super Berardi, bene anche Caputo e Müldür

Ecco le pagelle di Sassuolo Sampdoria 4-1.

SASSUOLO: Consigli 6; Müldür 7, Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Peluso 6; Duncan 7 (78' Mazzitelli s.v.), Obiang 6.5, Locatelli 6 (84' Djuricic s.v.); Traorè 7; Berardi 8 (75' Boga s.v.), Caputo 7.

SAMPDORIA: Audero 4.5; Bereszynski 5, Murillo 5.5, Colley 5, Murru 5.5; Vieira 4, Ekdal 6, Jankto 5.5 (54' Ferrari s.v.); Leris 5.5 (46' Barreto 5.5), Quagliarella 6, Ramirez 5 (61' Caprari s.v.).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8 - Impossibile non menzionarlo questa sera dopo aver segnato la sua seconda tripletta alla Sampdoria, questa volta senza l'aiuto di rigori. Tre gol diversi e tutti e tre da grande giocatore che segnano il ritorno di un campione che negli ultimi anni si era sacrificato tanto per la squadra senza raccogliere abbastanza.

CAPUTO 7 - Imprendibile sulla sinistra. Si intende bene con Berardi, è veloce e ha voglia di mettersi in mostra. Suo almeno per metà il merito del primo gol, nato da un suo contropiede fulmineo e dal cross perfetto per il compagno.