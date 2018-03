Sassuolo Spal 1 - 1, le pagelle | Duncan sottotono, bene Acerbi

Ecco le pagelle di Sassuolo Spal 1-1.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Lirola 5.5, Goldaniga 6, Acerbi 6.5, Peluso 6; Missiroli 6 (75' Matri s.v.), Magnanelli 6.5, Duncan 5 (64' Mazzitelli s.v.); Politano 5.5, Babacar 6.5, Ragusa 5 (83' Adjapong s.v.).

SPAL (3-5-2): Meret 6; Cionek 6, Vicari 6, Felipe 6; Lazzari 4, Grassi 4.5, Schiattarella 6.5 (89' Everton), Kurtic 6, Costa 6 (81' Dramè s.v.); Paloschi 5 (70' Floccari s.v.), Antenucci 6.5.

MIGLIORI TODAY

ACERBI 6.5 - Buona partita in fase difensiva, si propone in alcune occasioni anche in attacco.

PEGGIORI TODAY

DUNCAN 5 - Troppi errori e poca efficacia nella partita di Duncan che sembra non essere al top e viene sostituito nella ripresa.