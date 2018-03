Sassuolo Spal 1 - 1 | Classifica sempre più complicata

Pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni che non riescono a fare il salto fuori dalla zona rossa della classifica e rimangono in bilico a ridosso del terzultimo posto. Anche la prestazione dei neroverdi non fa ben sperare per il futuro, con le solite difficoltà a creare occasione da rete.

IL MATCH - Partita bloccatissima a Reggio Emilia con le due squadre che non arrivano mai a tirare in porta. Il primo timido tentativo è di Goldaniga di testa su calcio d'angolo, ma la palla termina troppo alta. Risponde la Spal al 18' con Costa che su punizione impegna Consigli. Arriva al 27' il vantaggio della Spal alla prima vera accelerazione: Schiattarella in verticale per Antenucci che taglia la difesa neroverde e con un tunnel da distanza ravvicinata batte Consigli. Subito un'altra emozione al 29' quando Lazzari in area stoppa un pallone col braccio e per Doveri è rigore senza alcun dubbio: sul dischetto va Babacar che aspetta il tuffo di Meret e la piazza sul lato opposto. E' più vivace ora la partita con le squadre che sembrano avere meno timori. Ancora rigore per i neroverdi al 45' assegnato col VAR per un fallo di mano in area commesso da Grassi un paio di minuti prima: sul dischetto questa volta va Politano che sbaglia e se lo fa parare. Colpisce poi una traversa di testa nei minuti di recupero Ragusa. Confusione nell'area degli ospiti al 53', l'ultimo a toccare è Acerbi che con la punta del piede non riesce a centrare lo specchio della porta. Troppi errori nel secondo tempo da entrambe le parti. Al 69' Babacar si trova un pallone tra i piedi all'altezza dei dischetto ma non riesce a calciare con potenza e Meret para. Grande parata di Consigli al 79' su Grassi, anche se il guardalinee chiama il fuorigioco erroneamente.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli (75' Matri), Magnanelli, Duncan (64' Mazzitelli); Politano, Babacar, Ragusa (83' Adjapong). A disp.: Pegolo; Lemos, Dell’Orco, Rogerio, Cassata, Biondini, Frattesi, Sensi, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella (89' Everton), Kurtic, Costa (81' Dramè); Paloschi (70' Floccari), Antenucci. A disp.: Gomis, Marchegiani, Salamon, Vaisanen, Simic, Vitale, Schiavon, Viviani, Bonazzoli. All.: Leonardo Semplici

ARBITRO: sig. Doveri

RETI: 27' Antenucci, 31' Babacar (rig.)

NOTE: ammoniti Ragusa, Peluso, Cionek, Lazzari, Grassi, Mazzitelli.