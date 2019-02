Sassuolo Spal 1 - 1 | Un brodino per il Sassuolo, con la Spal è solo pari

Un punto per De Zerbi e va pure bene così. Un brutto Sassuolo si fa irretire da una Spal non certo irresistibile e non va oltre il pari. I neroverdi confermano una certa involuzione nel gioco e questa volta sono apparsi pure a corto di fiato.

LA CRONACA

Di fronte il Sassuolo reduce da due 0-3 di fila (pesante ed ingiustificabile soprattutto quello di Empoli) e la Spal arrabbiata per l’incredibile sconfitta con la Fiorentina, e priva del suo tecnico Semplici, convalescente dopo un piccolo problema di salute. In panchina il fidato secondo, Consumi. Squalificati Berardi da una parte e Schiattarella dall’altra, fuori anche il forte Lazzari tra i ferraresi.

De Zerbi stravolge uomini e assetto rispetto a sette giorni fa. Difesa a tre con il debuttante turco Demiral e Ferrari accanto a Peluso, sugli esterni agiscono Adjapong e Rogerio, in mezzo Sensi e capitan Magnanelli, con Boga e Djuricic a supportare l’unico attaccante Matri. La Spal si copre a quattro, schiera tre ex (Missiroli, Kurtic e Floccari), e propone Murgia nel cuore del gioco accanto allo stesso Missiroli. Indisposto Viviano, comunque in panchina, tra i pali gioca Gomis. In tribuna Kevin Prince Boateng, libero da impegni col Barça, per una “rimpatriata” che a qual

Una buona mezz’ora trascorre senza alcun brivido. Ritmi blandi, possessi palla orizzontali in attesa di un guizzo che non arriva mai. Al 21’ gran diagonale di Demiral a chiudere su Floccari, che è in vantaggio ma si fa riprendere dal giovane difensore neroverde. Sterile possesso palla del Sassuolo che non arriva mai al tiro, la Spal non fa neanche quello. Al 32’ Demiral va anche in gol, ma “galeotto” è un tocco di mano, prontamente visto da Maresca che non può convalidare. Floccari si sbatte, da solo costringe la difesa di De Zerbi agli straordinari, Ferrari salva in angolo. Gol neroverde nel finale di tempo. Punizione dalla sinistra di Sensi, Peluso arriva prima di Felipe e gira prontamente a rete con un sinistro da attaccante consumato. Nel recupero Djuricic assiste Matri che non riesce a concludere sfuma così la chance del 2-0.

Al 20’ entra in scena il var. Magnanelli trattiene Floccari su angolo battuto da Kurtic, l’arbitro non si accorge di nulla, anzi invita il giocatore a fare poche storie. Poco dopo, però assegna il rigore sdopo aver rivisto tutto al video. Petagna si incarica della trasformazione e non sbaglia, raggiugendo quota 10. Rischio grande così per i neroverdi, salvati al 28’ dal palo colpito di testa da Felipe su angolo di Kurtic. De Zerbi fa debuttare anche Odgaard, ad un quarto d’ora dal 90’ al posto di un impalpabile Matri. Il Sassuolo non produce nulla, la Spal va vicina al colpaccio con Antenucci al 95’ dopo uno scambio con Kurtic. Ancora la Var protagonista. L’arbitro esibisce due “gialli” a Duncan nel giro di pochi minuti, Sassuolo in 10. Il video è decisivo per affibbiare al giocatore neroverde il “rosso” diretto ed a cancellare la seconda ammonizione. Anche per l’arbitro prestazione da dimenticare.

GOL: 43’ Peluso; nel s.t. 22’ Petagna (rig.)

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi (41’ st Di Francesco), Magnanelli, Rogerio; Boga, Djuricic (17’ st Duncan); Matri (30’ st Odgaard). A disp.: Pegolo, Lemos, Scamacca, Lirola, Magnani, Babacar, Bourabia, Locatelli, Brignola. All.: De Zerbi.

SPAL (4-4-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti (41’ st Dickmann), Murgia, Missiroli, Kurtic; Floccari (30’ st Antenucci), Petagna (46’ st Paloschi). A disp.: Viviano, Fulignati, Poluzzi; Simic, Regini, Valdifiori, Vicari, Costa. All.: Consumi (Semplici indisponibile).

ARBITRO: Maresca di Napoli. (assistenti Peretti di Verona e Scatragli di Arezzo, quarto ufficiale Marini di Roma 1, V.a.r. Valeri di Roma 2, assistente V.a.r. Marrazzo di Frosinone)

NOTE: Espulso Duncan al 48’ st. Ammoniti pt 26’ Valoti, st 19’ Magnanelli, 44’ Duncan, 47’ Rogerio. Recupero 1’, 6’ Spettatori 11544 (4375 paganti più 7169 abbonati), Incasso totale 142285 (64300+ quota 77895). Settore ospiti 1795.

