Sassuolo Spal 3 - 0, le pagelle | Caputo e Berardi sempre più coppia gol

Ecco le pagelle di Sassuolo Spal 3-0.

SASSUOLO: Consigli 7; Toljan 6.5, Chiriches 6.5, Ferrari 6.5, Peluso 7; Duncan 7, Obiang 6.5, Traorè 6.5 (63' Magnanelli s.v.); Berardi 7, Caputo 7.5 (72' Locatelli s.v.), Defrel 7 (78' Boga s.v.).

SPAL: Berisha 5.5; Cionek 5.5, Vicari 5, Tomovic 5 (77' Felipe s.v.); D’Alessandro s.v. (25' Sala 5.5), Murgia 6, Missiroli 6, Kurtic 5.5, Strefezza 5; Di Francesco 5 (65' Floccari s.v.), Petagna 6.

MIGLIORI TODAY

CAPUTO 7.5 - Doppietta sensazionale, merito della sua bravura e anche di una gran lavoro di squadra. La sua intesa con Berardi è già a livelli altissimi, continuando a giocare possono solo migliorare e mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

BERARDI 7 - Due assist per lui che oggi non segna, ma aiuta tantissimo la squadra con grande qualità e voglia di fare bene, di divertirsi e di divertire. Sempre giocate intelligenti e sempre nel vivo dell'azione nella condizione e migliore per fare la cosa giusta.