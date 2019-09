Sassuolo Spal 3 - 0 | Grande prova di squadra per i neroverdi

VIttoria netta dei neroverdi che impressionano contro la Spal per l'intensità del gioco, la voglia di vincere e l'intesa tra gli interpreti. Nel primo tempo arriva la doppietta di Caputo, poi Duncan la chiude appena rientrati dagli spogliatoi. La Spal ci prova e costruisce buone azioni, ma non riesce mai a riaprire la partita.

IL MATCH - Partita accesa e combattuta fin dai primi minuti. La prima occasione dell'incontro arriva al 10' con Caputo che riceve bene da Obiang, ma il suo tiro viene deviato da Missiroli. Al 22' si ferma il gioco per un paio di minuti a causa dell'infortunio di D'Alessandro che in appoggio gira in maniera innaturale il ginocchio e deve essere subito sostituito da Sala. Appena dopo il cambio passa in vantaggio il Sassuolo con un'azione corale stupenda che in quattro tocchi dalla propria metà campo porta in velocità il pallone a Defrel sulla destra dell'area dove il giocatore neroverde crossa sul lato opposto per Caputo, trafiggendo due difensori della Spal: da lì l'attaccante ha praticamente tutta la porta e trova il secondo palo sfiorandolo prima di vedere la palla entrare in rete. Reagisce a questo la Spal che reclama anche un calcio di rigore per fallo su Petagna, ma il signor Mariani concede solo un calcio d'angolo. Al 43' Sassuolo vicino al raddoppio con Berardi che riceve dal fondo da Caputo e gira attorno a Vicari arrivando primo sulla palla, ma non riesce a dare la spinta e la mira giusta, così il pallone si spegne sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Il raddoppio arriva però al secondo minuto di recupero con un'altra azione magica dei neroverdi: Duncan per Berardi che nell'area piccola, spalle alla porta, la tocca all'indietro col petto per Caputo che dal limite calcia al volo e la mette all'incrocio dei pali dove Berisha non può arrivare. Rientra in campo ancora più aggressivo il Sassuolo dopo l'intervallo e al 47' arriva il gol di Duncan che sembra poter chiudere il match: palla in avanti per Berardi che arriva quando Berisha è già a terra con le mani sul pallone e si deve fermare, ma nel contrasto la sfera va sui piedi di Duncan che, appostato a pochi passi sulla destra, deve solo toccarla in rete a porta vuota; il gol viene annullato per fuorigioco, poi, dopo alcuni minuti di consultazione del VAR, viene convalidato perché il centrocampista si trovava dietro la linea nel pallone al momento del passaggio decisivo. Al 55' Caputo colpisce un palo di testa. E' indemoniata ora la squadra di casa e continua ad andare vicina al gol con Caputo. Cresce la Spal dopo l'ora di gioco e al 64' impegna Consigli in una grande parata su Murgia che da un metro arriva a colpire il pallone dopo una bella azione di squadra. Prova Petagna a sorprendere Consigli dal limite, ma il portiere è attento e para. Non c'è possibilità di tregua in un match in cui le azioni offensive si alternano senza sosta da una parte e dall'altra nel finale anche se i tentativi sono meno pericolosi rispetto a quelli della prima ora di gioco. Nel finale ci prova anche Boga che tira quasi dal palo, ma Berisha si oppone. All'89' viene annullato il gol del possibile 3-1 a Murgia per posizione di fuorigioco.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè (63' Magnanelli); Berardi, Caputo (72' Locatelli), Defrel (78' Boga). A disp.: Pegolo, Russo, Muldur, Romagna, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Ghion, Mazzitelli, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (77' Felipe); D’Alessandro (25' Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco (65' Floccari), Petagna. A disp.: Letica, Thiam, Igor, Reca, Valoti, Valdifiori, Jankovic, Moncini, Paloschi. All.: Leonardo Semplici

ARBITRO: sig. Mariani

RETI: 26', 47' (pt) Caputo, 47' (st) Duncan

NOTE: ammoniti Ferrari, Traorè, Tomovic, Peluso, Kurtic.