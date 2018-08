Sassuolo Ternana 5 - 1 | Neroverdi avanti in Coppa Italia

Vince il Sassuolo senza difficoltà contro la Ternana e passa in Coppa Italia battendo gli ospiti per 5-1. Doppietta di Berardi e primo gol in una partita ufficiale per Kevin Prince Boateng. Raggiunto l’obiettivo dei sedicesimi dove i neroverdi affronteranno il Catania.

IL MATCH - La sblocca al 9' il Sassuolo con Boateng che rimane solo al centro dell’area e non può sbagliare. Prova a reagire la Ternana ma timidamente e al 21’ Diakitè tocca con la mano in area ed è calcio di rigore; sul dischetto va Berardi che non sbaglia nonostante l’intuizione di Iannarilli. Quasi a chiudere il match è Duncan che al 30’ segna il 3-0 battendo la difesa avversaria andando in rete. Non si arrende la Ternana che non riesce però ad essere veramente pericolosa e al 41’ arriva la doppietta di Berardi che salta Lopez e batte Iannarilli per il 4-0 dei neroverdi. Nella ripresa prova a spingere ancora il Sassuolo prima di addormentare i ritmi della partita e al 72’ gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con Defendi. All’80’ però la squadra di De Zerbi mette fine ad ogni possibilità di rimonta con Magnanelli che segna il 5-1 su calcio d’angolo di Berardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi (74’ Bourabia), Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng (21’ Babacar), Di Francesco (21’ Boga). A disp.: Pegolo, Sernicola, Ferraresi, Dell'Orco, Adjiapong, Odgaard, Missiroli, Djuricic, Matri. All. De Zerbi.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Bergamelli, Diakite, Lopez; Altobelli, Vives, Frediani; Rivas (46’ Furlan), Vantaggiato, Defendi. A disp.: Gagno, Vitali, Favalli, Giraudo, Mazzarani, Repossi, Nesta. All.: De Canio.

ARBITRO: Calvarese (Caliari-Galetto)

RETI: 9’ Boateng, 21’, 41’ Berardi, 30’ Duncan, 72’ Defendi, 80’ Magnanelli.