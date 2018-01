Sassuolo Torino 1 - 1, le pagelle | Bene Berardi, Matri e Falcinelli inconcludenti

Ecco le pagelle di Sassuolo Torino 1-1.

SASSUOLO: Consigli 6; Lirola 6, Goldaniga 6.5, Acerbi 6, Peluso 6; Missiroli 6, Magnanelli 6.5, Duncan 6.5 (86' Mazzitelli s.v.); Berardi 7, Falcinelli 5.5 (73' Politano s.v.), Ragusa 5.5 (52' Matri 5.5).

TORINO: Sirigu 6.5; De Silvestri 6, Nkoulou 6, Burdisso 6, Molinaro 5.5; Obi 6.5 (73' Ansaldi s.v.), Rincon 5.5, Baselli 6; Falque 5.5, Niang 5.5 (83' Boyè s.v.), Berenguer 6 (62' Moretti 6).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Parte in sordina, poi con un gran numero recupera il risultato. Apre bene nella ripresa per Matri che non sfrutta.

DUNCAN 6.5 - Partita di quantità per il giocatore neroverde che si sacrifica a centrocampo filtrando e recuperando tanti palloni. In costante crescita.