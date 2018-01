Sassuolo Torino 1 - 1 | I neroverdi pareggiano in rimonta

Pareggio che risulta stretto per i neroverdi. Partita di sostanza del Torino, ma le occasioni sono tutte del Sassuolo che non riesce a concretizzare con Matri e Falcinelli, entrambi poco lucidi davanti alla porta.

IL MATCH - Inizio timido da entrambe le parti, poi prova ad affondare il Sassuolo con Falcinelli che prima impegna Sirigu al 18' e sugli sviluppi di un corner prova di testa da distanza ravvicinata, ma la palla esce di pochissimo. Primo tiro in porta per il Torino al 26' e gol di Obi che approfitta di un rimpallo fortunato sugli sviluppi di una punizione e, trovandosi la palla tra i piedi a due passi dalla porta, riesce a mirare il secondo palo battendo Consigli. Non trova una reazione efficace e immediata il Sassuolo che prova timidamente ad impensierire gli ospiti con Berardi che sbaglia completamente un pallonetto e Ragusa che calcia malamente altissimo. Buon tiro da fuori di Berardi che sorprende Sirigu, ma il portiere riesce a parare a terra a fil di palo al 37'. Al 40' tiro dalla sinistra di Ragusa, ancora una volta Sirigu para. Ora il Sassuolo cerca con insistenza il pareggio. Nella ripresa Iachini prova subito a cambiare qualcosa in attacco inserendo Matri al posto di Ragusa. Al 54' grande numero di Berardi che stoppa un pallone al limite sinistro dell'area, si gira, salta Molinaro e tira una bomba sul secondo palo, imprendibile per Sirigu. Si risveglia anche Falcinelli e al 59' prova una gran botta dalla sinistra, ma Sirigu para sotto la traversa. Clamoroso Matri sugli sviluppi del corner, dalla linea di porta riesce a mandare alto il pallone. Neroverdi vicinissimi al vantaggio al 71' quando Matri mette una buona palla in mezzo che Peluso colpisce di testa facendola impattare sul palo; poco dopo grande apertura di Berardi per Matri, ma l'attaccante viene chiuso bene e il suo tiro esce dal palo. Primo tentativo del Torino nella ripresa al 75' con Nkoulou che davanti alla porta viene chiuso bene da Goldaniga. Ci prova anche Iago Falque all'85', ma il suo tiro termina a lato.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (86' Mazzitelli); Berardi, Falcinelli (73' Politano), Ragusa (52' Matri). A disp.: Pegolo, Rogerio, Adjapong, Dell’Orco, Sensi, Biondini, Cassata, Pierini, Scamacca. All.: Giuseppe Iachini

TORINO: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Obi (73' Ansaldi), Rincon, Baselli; Falque, Niang (83' Boyè), Berenguer (62' Moretti). A disp.: Milinkovic-Savic, Ichazo; Barreca, Bonifazi, Acquah, Valdifiori, Gustafson, Ljajic, Sadiq. All.: Walter Mazzarri

ARBITRO: sig. Fabbri

RETI: 26' Obi, 54' Berardi

NOTE: ammoniti Duncan, Rincon, Acerbi, Matri, Baselli, Goldaniga.