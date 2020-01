Sassuolo Torino 2 - 1 | Neroverdi tornano alla vittoria, grande gol di Boga

Sembrava un'altra serata "no" per il Sassuolo che passa in svantaggio al 20' con un autogol e nella ripresa non sembra riuscire a reagire. Poi improvvisamente Boga segna un gol incredibile che dà entusiasmo a tutta la squadra e poco dopo il risultato viene ribaltato da Berardi.

IL MATCH - Parte meglio il Sassuolo che sembra voler fare la partita e nella prima parte di gara porta più volte i giocatori in area, soprattutto con Boga che sembra voler mettere tutto l'impegno e la qualità per la causa neroverde. La prima occasione è al 2' con Kyriakopoulos che di testa su corner sfiora la porta; a pochissimo dai pali finisce anche il tiro di Boga al 5'. I granata fanno sfogare i padroni di casa e poi colpiscono al 20' con Rincon che sugli sviluppi di un calcio d'angolo calcia forte dal limite e trova una deviazione determinante di Locatelli a terra ad un passo dalla porta facendo finire la palla in rete. Si anima il match dopo l'episodio sfortunato per i neroverdi e al 23' il Torino va vicinissimo al raddoppio con Belotti che impegna Consigli con un diagonale potente. Risponde allora il Sassuolo con Berardi al 25' quando l'attaccante riceve da Locatelli spalle alla porta, ma viene poi anticipato da Djidji nel tentativo di girarsi. Un minuto più tardi si rivede Belotti che calcia a giro e la mette fuori di pochissimo. Non ci sta il Sassuolo che ci prova allora con Caputo che riceve palla in area e calcia bene al 30', ma Sirigu si oppone con una bella parata. Al 31' annullato un gol a Izzo che aveva messo dentro un calcio d'angolo, ma il pallone era uscito sul fondo prima di arrivare in area. Diventa poi nervoso il match e in pochi minuti vengono distribuite quattro ammonizioni. All'ultimo minuto si mangia un gol incredibile Verdi che non arriva per pochissimo su un cross perfetto dalla sinistra di Belotti. Riparte più forte il Torino nella ripresa e sembra voler chiudere subito la partita; allora ci prova con Belotti al 51' ricevendo un corner di testa e tenendo dietro Kyriakopoulos, ma il pallone esce di poco. I padroni di casa sembrano aver perso la brillantezza iniziale e faticano a costruire azioni. Ci prova Kyriakopoulos senza troppe pretese al 60' con un tiro potente da posizione defilata che diventa una bella parata di Sirigu. All'improvviso si sveglia Boga che al 61' segna un gol incredibile saltando due uomini del Torino con un tunnel e calciando poi dal limite sotto il sette con potenza, impossibile per Sirigu arrivarci. Ora si esalta il Sassuolo e prova a spingere sull'onda dell'entusiasmo e prova a ribaltarla già al 66' quando Locatelli riceve palla in area in mezzo a un po' di confusione e calcia forte, ma trova Sirigu. Ribaltamento compiuto poi al 73' quando Boga dalla sinistra crossa in mezzo per Berardi lasciato completamente solo sul secondo palo e il numero 25 non sbaglia. Pretende troppo poi Boga al 77' quando arriva in contropiede con Berardi in area, poi cerca ancora il dribbling e questa volta non gli riesce. La partita non è finita perché l'ingresso di Millico da una scossa al Torino e lo stesso giocatore all'81' calcia bene in porta e colpisce l'incrocio dei pali. Rischio al 90' per il Sassuolo quando Laxalt sfiora il palo da pochi passi.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90' Muldur), Traorè (69' Djuricic), Boga; Caputo (88' Magnanelli). A disp.: Pegolo, Turati, Rogerio, Piccinini, Ghion, Bourabia, Magnanelli, Pellegrini, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76' Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79' Meitè), Aina; Verdi (53' Laxalt), Belotti, Berenguer. A disp.: Ujkani, Rosati, Bremer, Edera, Iago, Baselli, Lyanco. All.: Walter Mazzarri

ARBITRO: sig. Massa

RETI: 20' Locatelli (aut.), 61' Boga, 73' Berardi

NOTE: ammoniti Djidji, Kyriakopoulos, Verdi, Rincon, Toljan, Aina.