Sassuolo Udinese 0 - 0 | Pareggio senza emozioni al Mapei Stadium

Pari al Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese. La partita si vivacizza solo nel finale ma nessuno è capace di mettere veramente in difficoltà gli avversari.

IL MATCH - Primo tempo privo di emozioni con le due squadre che non arrivano mai a tirare in porta e ad impegnare i portieri. Al 20’ segna Duncan su cross di Di Francesco, ma il gol è in fuorigioco e non viene convalidato. La prima occasione è per i neroverdi al 27’ con Marlon che di testa su corner prova a insaccare, ma il pallone termina di molto a lato. Si gioca prevalentemente a centrocampo con qualche partenza in velocità approfittando di palle perse dagli avversari sempre senza arrivare mai al tiro. Ci prova Berardi ma non è chiaro se il suo sia un tiro o un cross, il fatto è che il pallone esce larghissimo e finisce in curva.

Nella ripresa è ancora il Sassuolo a tenere il pallino del gioco. Al 64’ Berardi di interno prova il tiro ma trova le gambe di un avversario e il pallone termina in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo ancora Berardi ci prova al volo, ma c’è di nuovo una deviazione in corner. Al 66’ entra Matri per Babacar e dà vitalità all’attacco del Sassuolo che ora sembra essere più pericoloso. All’81’ è proprio Matri a impegnare Musso con un tiro dalla destra sul primo palo che viene parato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi (40′ st Trotta), Bourabia; Berardi, Babacar (21’ st Matri), Di Francesco (21′ st Djuricic). A disp.: Pegolo, Satalino, Lemos, Dell’Orco, Magnani, Peluso, Magnanelli, Djuricic, Locatelli, Brignola, Matri, Trotta. All.: Roberto De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Mandragora, Behrami (8′ st Lasagna), Fofana, Pezzella; De Paul; Pussetto (28′ st Machis). A disp.: Scuffet, Nicolas, Opoku, D’Alessandro, Balic, Pontisso, Vizeu. All.: Davide Nicola.

ARBITRO: sig. Marco Guida di Torre Annunziata

NOTE: ammoniti Ferrari, Lirola, Matri, De Paul, Pezzella.