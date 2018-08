Calciomercato | Carpi, maxi scambio col Cittadella

Un’estate un po’ così a Carpi, col mercato di arrivi e partenze che non conosce soste e che ha già in parte modificato il gruppo che ha svolto il ritiro a Fanano. Chezzi e Bortolas da ieri possono contare anche sull’attaccante Arrighini e sull’esterno Pezzi, proveniente dal Cittadella, cui è stato girato a titolo definitivo Giancarlo Malcore. Il club biancorosso, tuttavia, sembra piuttosto “sfortunato” con i prestiti del Napoli. Senza ripescare i tre dello scorso anno, gli “impalpabili” Romano, Prezioso e Anastasio, si ricorda la “fuga” di Tutino, tornato a Cosenza prima delle intemperanze di Zinedine Machach, che non si è allenato negli ultimi giorni dopo un acceso diverbio in allenamento con due compagni di squadra e il conseguente allontanamento da parte del dg Stefanelli. Probabile che il francese – che tecnicamente servirebbe come il pane al Carpi – sia ormai destinato ad essere rispedito al mittente per ragioni comportamentali e che il club biancorosso, per amore di un’armonia del gruppo necessaria alla vigilia di una stagione molto impegnativa, sia orientato a passare dall’Empoli per un altro prestito: Fantacci (1997) o addirittura Traorè (2000).

Era stato perfezionato il prestito dal Chievo del centrocampista Di Noia (svincolato dal Bari, ingaggiato dai veneti), già in passato accostato al Carpi e che lo scorso anno aveva contribuito alla rimonta del Cesena di Castori in chiave salvezza. Quella che sta nascendo e che parteciperà per la quinta volta nella sua storia alla serie B (terza consecutiva) sarà una formazione assai rinnovata negli uomini ma con lo stesso credo calcistico che ne ha marchiato prima l’ascesa dalle categorie inferiori, e il consolidamento nel “grande calcio”. Fino a venerdì prossimo venturo, alle 23, tutto può ancora succedere. In partenza Nzola e forse anche pezzi del gruppo storico (Poli, Sabbione) possono cambiare casacca in extremis, valutando le proposte che eventualmente dovessero concretizzarsi. Per l’attacco i nomi “nuovi” accostati al Carpi sono Banjamin Mokulu (ex Avellino e Cremonese) e Cocco del Pescara.

Lo svincolato Mbakogu, che ha fatto nel bene e nel male la storia recente del club, potrebbe invece accasarsi a Venezia, a due passi dalla sua Scorzè dove vive da anni. Buio pesto sul campionato di serie B: non è ancora dato sapere con certezza chi e quante squadre saranno al via, né la data di inizio. Tutto è in alto mare, calendari compresi. Un caos senza precedenti dopo le esclusioni forzate di Bari, Avellino e Cesena, tutte pronte a ripartire con ambizioni e “matricole” nuove di zecca dalla serie D.