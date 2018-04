Scherma, qualificazioni regionali Coppa Italia nel segno di Pentamodena

La gara di qualificazione regionale Assoluti, disputata nei giorni scorsi, valida per la Coppa Italia di scherma, si è conclusa nel segno del Pentamodena. Sono ben 10 gli atleti geminiani che hanno centrato l’obiettivo della qualificazione. Cinque nella spada maschile: Davide Sabatini, Francesco Magnani, Enrico Magnani, Paolo Fontana, Francesco Varone. Tre le spadiste a staccare il pass per la gara nazionale: Marta Wirtz, Giulia Bedini e Carlotta Baia. Doppia soddisfazione per quest’ultima che centra il piazzamento dopo un anno di stop per maternità. Le tre ragazze si vanno ad aggiungere a Giulia Alessandro, già qualificata nella precedente fase. Completano l’eccellente quadro le qualificazioni nel fioretto di Samuele Panzani e Francesco Varone. Per lui doppia qualifica, sia nella spada che nel fioretto. Chapeau.

