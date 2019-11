Scomed Bomporto under 12 conquista la Coppa Emilia 2019

Se gli auspici erano buoni, la realtà ha superato la fantasia! I scomed Bomporto under 12 ,a Soragna (PR) domenica 10/11 , partono alla grande in questa stagione agonistica che li vede protagonisti in tutti gli incontri del torneo vincendo contro Parma e Forli. Questo Successo è stato reso possibile anche dalla collaborazione con Invicta Modena che ha messo a disposizione dei Bomportesi campioncini quali Allegretti e Barchetti determinanti ai fini della vittoria. Ora , tutti concentrati sul Campionato Regionale ormai alle porte.

Questi i risultati della giornata : GUFI PARMA - SCOMED BOMPORTO 0-11 (Per i scomed goal di : 3 Allegretti,Bergamini A. 2 Bartolai,Tomasini, Corazzari) SCOMED BOMPORTO – FORLI 5-1 (Per i scomed goal di : 3 Allegretti,2 Corazzari) La formazione Scomed Bomporto Under 12: Parmeggiani S.-Allegretti-Bartolai -Barchetti.-Bergamini A.-Cipriano-Corazzari-Tomasini - All. Sala.