Selezioni Regionali degli atleti che parteciperanno al prossimo Gran Premio Giovanissimi

Sabato 26 gennaio, sulle nevi del Comprensorio del Cimone, gli atleti dell’intera Regione (e non solo) si sono sfidati in una gara di Gigante. I primi 15 atleti di ciascuna categoria parteciperanno al prossimo Gran Premio Giovanissimi che, quest’anno si terrà proprio al Comprensorio del Cimone i prossimi 23 e 24 marzo. Si tratta di una competizione nazionale a cui possono partecipare solo gli atleti precedentemente selezionati nelle varie regioni italiane.

In questo caso i giovani atleti non partecipano a nome delle società agonistiche di appartenenza , ma con le scuole sci poiché la competizione non è organizzata dalla FISI ma dai Collegi dei Maestri di Sci. Il miglior tempo assoluto della giornata è stato quello di Andrea Passino, categoria Cuccioli 2 maschile scuola sci Valcava, che ha tagliato il traguardo con il tempo record di 45,52 secondi.

Per le scuole sci modenesi gli atleti che si sono classificati sono:

Baby 1 femminile: VERONICA BURCHI, scuola sci Sestola (2°), MATILDE BOSELLI, scuola sci Sestola (3°), RACHELE LENZINI, scuola sci Sestola (5°), ALICE QUERCIAGROSSA, scuola sci Sestola (9°), AURORA MATTIOLI, scuola sci Sestola (11°), SARA MANICARDI, scuola sci Sestola (12°), MATILEDE LIBERA, scuola sci Riolunato (15°)

Baby 1 maschile: TORRI MARCO, scuola sci Riolunato (1°), GABRIELE FERRARI, scuola sci Sestola (3°), FRANCESCO MERIGHI, scuola sci Sestola (5°), MATTEO MARTINELLI, scuola sci Riolunato (6°), MATTEO LAMAZZI, scuola sci Riolunato (8°), MATTEO NOVI, scuola sci Valcava (11°), MASSIMO TOSCA, scuola sci Valcava (13°), ANDREA RUGGERI, scuola sci Riolunato (14°)

Baby 2 femminile: ROMINA CHIARUGI, scuola sci Riolunato (2°), SARA PRANDINI, scuola sci Riolunato (3°), MAGALIE D’ARPE, scuola sci Sestola (5°), CHIARA MASETTI, scuola sci Riolunato (7°), GIULIA BRACCINI, scuola sci Valcava (8°), MARIA SOFIA LIPPARINI, scuola sci Riolunato (9°), NORA CONTINI, scuola sci Valcava (10°), BIANCA CUOGHI, scuola sci Sestola (12°), CATERINA SILVAGNI, scuola sci Sestola (13°), GIORGIA FULGERI, scuola sci Sestola (14°)

Baby 2 maschile: JACOPO MARTINELLI, scuola sci Riolunato (1°), FRANCESCO GIORGIONE, scuola sci Valcava (2°), NICOLA TINTORI, scuola sci Sestola (5°), NICOLA QUERCIAGROSSA, scuola sci Sestola (6°), FILIPPO GIORGIONE, scuola sci Valcava (7°), PIETRO SIMONETTI, scuola sci Valcava (8°), FILIPPO BACCHI, scuola sci Riolunato (10°), TOMMASO CERFOGLI, scuola sci Sestola (12°), MANUEL PELLEGRINI, scuola sci Sestola (14°)

Cuccioli 1 femminile: GRETA LENZINI, scuola sci Sestola (3°), CARLOTTA VENERA, scuola sci Valcava (4°), IRENE BOSELLI, scuola sci Sestola (10°), MARTA GORI, scuola sci Sestola (11°)

Cuccioli 1 maschile: MIRKO MASETTI, scuola sci Riolunato (2°), ANDREA SANCASSANI, scuola sci Valcava (3°), FRANCESCO PELLICONE, scuola sci Sestola (4°), MARCO FREGI, scuola sci Sestola (6°), LEONARDO RAHELI, scuola sci Sestola (9°), JACOPO RODOLFI, scuola sci Sestola (10°), RICCARDO CAPPELLINI, scuola sci Sestola (11°), ALESSANDRO BERNARDI, scuola sci Sestola (12°), CARLO PIOMBINI, scuola sci Riolunato (14°), DARIO GIORDANO, scuola sci Valcava (15°)

Cuccioli 2 femminile: GLORIA MILANI, scuola sci Valcava (2°), MARTA SANTERINI, scuola sci Valcava (3°), SARA DEL SOLDATO, scuola sci Sestola (7°), SOFIA PRANDINI, scuola sci Riolunato (8°)

Cuccioli 2 maschile: ANDREA PASSINO, scuola sci Valcava (1°), GABRIELE D’ARPE, scuola sci Sestola (2°), TOMMASO MEINI, scuola sci Valcava (3°), ALESSANDRO BIANCONI, scuola sci Sestola (7°), GIORGIO LAMBERTINI, scuola sci Sestola (8°), FRANCESCO BACCHELLI, scuola sci Sestola (9°), FEDERICO SERAFINI, scuola sci Riolunato (10°), RICCARDO GHIDDI, scuola sci Sestola (11°) FRANCESCO RUBBIANI, scuola sci Valcava (13°), MATTEO FRANCINI, scuola sci Riolunato (14°), JACOPO VANNI, scuola sci Valcava (15°)

