Memorial "Lorenzo Borsari": oggi le semifinali, mercoledì l'ultimo atto

Grande attesa per le semifinali del memorial Lorenzo Borsari che si giocheranno lunedi 25/6 presso il campo della pol.Il Torrazzo di Modena di via Cavo Argine n°8A. A giocarsi l’accesso in finale, di mercoledi 27/6 ,saranno Solignano contro Monari e Bar Nonantolana contro Diamante srl.Se le prime tre sono ormai una “certezza” del torneo ,la squadra Diamante srl ,con giocatori di categoria, è la vera sorpresa del memorial 2018.