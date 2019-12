La Fratellanza, serata di festa al Monzani per chiudere al meglio il 2019 dell'alteltica

Consueto appuntamento di festa e di premiazioni in casa Fratellanza presso il Forum Monzani di Modena. Come ogni anno atleti, dirigenti e tecnici si sono ritrovati per i consueti auguri di Natale in una serata le cui redini sono state tenute da Roberto Brighenti che ha subito chiamato a salutare la folta platea il presidente della Fratellanza Maurizio Borsari. Dopo aver fatto un bilancio positivo dell’anno passato, il massimo dirigente della società ha già nella testa gli obiettivi e i progetti del nuovo anno. “Quest’anno a vincere è stata la squadra Fratellanza – ha sottolineato Borsari, illustrando poi il cantiere che verrà allestito il prossimo anno al Campo Scuola, che vedrà un ampliamento dell’impianto –. Abbiamo bisogno di collaborazione da parte dei tecnici, dei genitori e degli atleti e sono sicuro che la troveremo”. A seguire il discorso del presidente è stato il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha sottolineato i valori profondi della Fratellanza che ogni giorno prende a cuore i valori delle persone: “Noi sosteniamo chi sostiene i valori di Modena”.

Successivamente è stata presentata la collaborazione tra La Fratellanza 1874 e Unimore. A rappresentare l’ateneo modenese è stata la Prof. Isabella Morlini, Delegata allo sport dell’Università di Modena e Reggio che ha illustrato i contratti d’intesa con le società sportive sul territorio per promuovere l’attività e la coesione tra studio e sport in un contesto di innovazione e avanguardia.

Da qualche anno non manca alla serata di premiazioni della stagione della Fratellanza Alfio Giomi, il presidente della Federazione Italiana di atletica leggera che ha speso ottime parole per il sodalizio gialloblù: “La Fratellanza raffigura un’agenzia educativa a 360 gradi, un punto di riferimento per la città e non solo. La vostra società rappresenta il volontariato di qualità, essendo capace di potenziare la propria attività. Nel 2024 saranno i 150 anni della vostra società e nel 2024 Roma ospiterà i campionati europei ed un gemellaggio nella celebrazione di questo traguardo è di buon auspicio”. Tra le tante istituzioni Marco Benati, presidente della Fidal regionale, Andrea Bosi Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Modena, e Tarcisio Fornaciari in rappresentanza di Bper Banca.



A condurre le premiazioni Simona Barchetti e Stefano Ruggeri. Ad allietare la serata tra una premiazione e l’altra ci hanno pensato gli allievi della Scuola di Musical di Modena guidata dal celebre artista geminiano Heron Borelli, con un passato da saltatore in alto proprio in casa Fratellanza. Non è poi mancato l’intrattenimento musicale da parte di DJ Lopez.

I velocisti

Il settore velocità si è ben distinto nell’annata 2019, a premiare è stato chiamato il Dott. Federico Nizzola, Amministratore Unico del Polimabulatorio Chirurgico Modenese. Importanti i risultati di squadra come il titolo italiano conquistato nella staffetta 4x100 ai campionati italiani Under23 a Rieti da parte di Andrei Alexander Zlatan, Matteo Ansaloni, Freider Fornasari e Mark Obi Kalu. Sempre in staffetta la Fratellanza ha raggiunto risultati di livello in Italia conquistando la piazza d’onore nella 4x100 ai campionati italiani assoluti a Bressanone grazie al giovane allievo Riccardo Valentini insieme a Zlatan, Ansaloni e Fornasari.



Gli staffettisti si sono anche distinti singolarmente nel 2019 raggiungendo ottimi risultati. A livello assoluto Zlatan ha partecipato ai campionati Europei Under 23 a Gavle, in Svezia, e conquistando la quarta piazza ai campionati italiani assoluti. Sempre ai campionati nazionali assoluti Fornasari ha trovato la quinta piazza nei 100 metri, ottavo Ansaloni nei 200 metri. Ottavo, invece, Giovanni Cellario nei 100 metri. Nel settore giovanile è stata premiata la 4x100 Allievi capace di conquistare la sesta piazza ai campionati italiani di categoria ad Agropoli con Riccardo Valentini, Nicolò Cavicchioli, Federico Vignudelli e Justice Martin. Premiati anche Ethan Mazzanti per la sua 25esima piazza ai campionati italiani Allievi indoor sui 60 metri ostacoli, Jeremy Caiumi per il 23esimo posto ai campionati italiani Junior indoor sui 60 metri ed il 25esimo ai campionati italiani indoor sui 100metri, sul palco anche Alberto Baccolini per il 28esimo posto ai campionati italiani Junior sui 110 ostacoli.



Al femminile le velociste hanno ricevuto un riconoscimento per i risultati ottenuti nel corso della stagione dal Direttore territoriale area Modena e provincia della BPER Banca Tarcisio Fornaciari. Tra le allieve Sandra Milena Ferrari, che ha riscritto i record sociali della categoria nei 100 metri ostacoli con 14”00, e nel salto in lungo con la misura di 5,77 metri. Lei stessa ha anche conquistato la sesta piazza ai campionati italiani di categoria ad Agropoli nei 100 metri e sempre nella città campana assieme ad altre tre atlete hanno conquistato la sesta piazza nella staffetta 4x100: Alessandra Morandi, Anna Vientardi (decima anche nella 4x400), Giorgia Cuoco e la stessa Ferrari. Per la categoria Junior sono state premiate Alessia Conciliano, Irene Pini, Lisa Martignani per il sesto posto ai campionati italiani Junior nella 4x100 insieme a Valentina Gavioli e per il quarto posto ai campionati italiani indoor di categoria nella 4x1 giro insieme ad Alice Ferracuti, lei che è specialista anche dei 400 metri ostacoli. Da segnalare anche il dodicesimo posto di Irene Pini sui 100 metri ed il dodicesimo per Lisa Martignani nei 400 metri ostacoli ai campionati italiani Junior. Applausi anche per Ludovica Di Bitontto decima nella 4x400 ai campionati italiani Allieve.



Il presidente del Comitato regionale per l’Emilia Romagna Marco Benati ha premiato il settore assoluto: prima tra loro Laura Fattori che ha vestito la maglia azzurra a Gavle in occasione dei campionati europei Under 23. Le velociste gialloblù hanno siglato un nuovo record sociale nella 4x100 metri: la stessa Fattori, Leonice Germini, Eleonora Iori e Anna Cavalieri hanno corso il giro di pista in 46”16. Elena Pradelli invece ha riscritto il record individuale del giro di pista assoluto portandolo a 54”82, lei che si è piazzata quinta ai campionati italiani per la categoria Promesse. Le staffettiste hanno ricevuto il riconoscimento da parte della società anche per gli ottimi risultati nazionali, come il secondo posto ai campionati nazionali Promesse conquistato da Fattori, Germini, Iori e Cavalieri ed il terzo ai campionati italiani assoluti con Federica Giannotti, nona anche nei 200 metri, in formazione a sostituire Anna Cavalieri che vanta inoltre un sesto posto nei 200 metri e un nono nei 400 metri ai campionati italiani Promesse. La Giannotti quest’anno ha conquistato a Forlì il suo ventesimo titolo regionale. Nella premiazione sono stati segnalati anche la nona piazza di Leonice Germini ai campionati italiani di categoria indoor. Le staffettiste inoltre sono state premiate anche per i risultati ottenuti singolarmente ai nazionali di categoria come il quarto posto di Laura Fattori ed il sesto posto di Eleonora Iori nei 100 metri. Sesta la iori sempre nei 100 metri ai campionati nazionali assoluti.

Lanci

A premiare è stata invitata Grazia Baracchi, Assessore allo Sport del Cmune di Modena. Tra gli Allievi si sono distinti nel 2019 Matteo Zigni, che è riuscito a partecipare ai campionati italiani di categoria. Tra gli Junior i migliori piazzamenti sono stati realizzati da Simone Coriani, settimo nel lancio del giavellotto, dodicesimo Nicola Cipolli nel lancio del martello ai campionati italiani Promesse. A livello assoluto applausi per Lorenzo Puliserti, che nonostante non abbia preso parte alla premiazione è stato citato per il suo ottavo posto nel lancio del martello ai campionati italiani assoluti ed il settimo ai campionati italiani assoluti invernali, lui che sa ben difendersi anche nel getto del peso.



Al femminile il miglior piazzamento di categoria lo ha ottenuto Lucy Omovbe con il terzo posto di Agropoli nel getto del peso ed il settimo conquistato ai campionati italiani Allieve indoor. Inoltre Lucy ha ricevuto un applauso ulteriore per aver siglato il nuovo record sociale di categoria nel getto del peso sia da 3 chili con 14,74 metri che da 4 chili con 11,91 metri, distruggendo un primato che resisteva dal 1985. Record sociale anche per Giulia Lodi nel lancio del giavellotto per la categoria assoluti con 44,72 metri, lei che si è piazzata decima ai campionati italiani assoluti a Bressanone. Il record sociale era stato realizzato anche da Greta Romei con 44 metri che purtroppo non ha potuto presenziare alla festa, lei che ai campionati italiani assoluti aveva conquistato la dodicesima piazza. Applausi anche per Lucilla Celeghini, quinta ai campionati italiani Promesse di lancio del martello. Inoltre sono state premiate anche Camilla Montemarano, sedicesima ai campionati italiani Allieve nel lancio del martello, la promessa Anita Bonetti che nell’arco dell’anno ha collezionato una vagonata di ottimi risultati nella medesima specialità: quinta ai campionati italiani invernali Promesse, decima ai campionati italiani invernali assoluti e decima ai campionati italiani Promesse. Sul palco sono state premiate anche Elena Risi e Martina Celeghini, tredicesima ai campionati italiani Promesse nel lancio del disco.