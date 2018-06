La serie C di Modena Volley promossa in B, le interviste ai protagonisti

Martedì sera i giovani della serie C Under 18 di Modena Volley hanno vinto a Bellaria la finale playoff conquistando la serie B. Lo storico dirigente Roberto Santini, il vice allenatore Marco Parenti e Coach Andrea Tomasini hanno raccontato le loro impressioni sulla stagione trascorsa e la conquista del campionato.

“Sicuramente questa è stata la vittoria più bella – ci spiega Roberto Santini - È stato un successo di gruppo, della squadra e di tutte le sue componenti, arrivata a sorpresa, conquistata alla grande”.

Il vice coach Marco Parenti spiega: ”Lavorare con Tomasini? Andrea è un punto di riferimento per noi allenatori e un’istituzione a Modena. Per me è stato un grande onore e un piacere lavorare con lui perché oltre ad essere un ottimo tecnico è una grande persona e sà dare tanto. Cos’è cambiato rispetto allo scorso anno? Siamo partiti con delle buone premesse e il gruppo ha dimostrato fin da subito coesione, grande volontà e affiatamento. La forza dei ragazzi è stata quella di intercambiarsi senza “gelosie” e sostenendosi a vicenda, inoltre anche l’affiatamento tra noi collaboratori e dirigenti ci ha permesso di fare un bel salto di qualità”.

“La promozione? Siamo stati bravi – spiega l’Head Coach Andrea Tomasini -, siamo partiti all’inizio della stagione con molte difficoltà e tanti infortuni ma sul finire i ragazzi sono stati bravi ad affrontare i problemi, si sono impegnati al massimo e hanno raggiunto un obiettivo molto importante per una squadra in buona parte Under 18. La soddisfazione più grande? Avere 14 ragazzi che fino all’ultimo vanno avanti senza mollare di un centimetro, convinti e motivati con il sogno di giocare a pallavolo e farlo al meglio che possono.”