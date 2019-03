Emma Villas Siena-Azimut Leo Shoes Modena 2-3 | Modena si complica la vita e vince solo al tie break

Undicesima giornata di ritorno di Regular Season: i playoff si avvicinano e Modena vuole consolidare il quarto posto. Modena viene da una vittoria con Vibo e da una sconfitta interna clamorosa contro Monza 1-3. Per migliorare le proprie prestazioni la squadra di Julio Velasco si è assicurata il cartellino di Kevin Tillie, schiacciatore francese abile anche in difesa. Siena invece viene da due sconfitte con la Lube e Castellana, in una stagione ormai compromessa al penultimo posto.

Gli arbitri della gara sono Cappello e Sobrero. Ecco i sestetti. Siena: 1) Giraudo, 19) Hernandez, 14) Ishikawa, Vedovotto, 8) Gladyr,2) Cortesia 7) Giovi. All. Cichello. Modena: Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-14 Modena : Lo Zar inaugura il match 1-0 in banda. Hernandez pareggia i conti 1-1. Urnaut fortunoso 2-2. Muro Gladyr su Bednorz 3-3. Giraudo batte out 4-4. Bednorz mura Ishikawa 6-4 gialloblu. 6-6 Gladyr mura ancora Bednorz. 8-6 Hernandez schiaccia out. 10-6 due ace di fila dello Zar. 11-7 fallo in palleggio di Giraudo, Modena vuole scappare via. 11-9 Urnaut invasione in attacco. 13-9 Zaytsev di prepotenza. 14-9 ace di Maxwell Holt. 15-10 bellissimo pallonetto di Bednorz, Modena controlla. 17-10 Urnaut decisivo. 18-11 Ishikawa spreca una buona occasione. 19-12 Zaytsev vincente in banda. 20-13 muro d’orgoglio di Siena ai danni del nove emiliano. 22-13 Bednorz in banda decisivo. 23-13 Zaytsev ace vincente, Modena bene a servizio nel primo set. 24-13 ace di Zaytsev in stato di grazia. 25-14 Gladyr batte out, 1-0 per i gialli.

Secondo set 25-18 Modena : Invasione di Gladyr 1-0 Modena. Urnaut chiude una bellissima azione, Modena precisa. Zaytsev in banda 3-0. Giraudo batte out 4-1. Urnaut murato da Bednorz 4-4. Entra Kaliberda. 6-4 Kaliberda muro vincente. 7-4 Vedovotto murato da Holt. 8-5 Holt mura ancora l’attacco di casa, Modena vuole allungare le distanze. 12-5 Zaytsev in stato di grazia in battuta. 13-6 Hernandez batte a rete. 13-7 Urnaut tenta un colpo impossibile, out di poco. 14-8 Ishikawa di giustezza. Keemink batte out di poco, 15-9 Modena. 16-11 Urnaut decisivo, Modena vuole scappare via. 17-12 punto vincente dello Zar. Entra Mazzone che si fa sorprendere 17-13. Gladyr ace vincente 17-14. 18-14 Kaliberda bel diagonale. 19-14 Zaytsev in super serata. 20-14 ace del nove gialloblu. 20-16 Maruotti mura Zaytsev. 22-17 Urnaut in pallonetto. 23-17 ace di Maxwell Holt. 18-23 Savani spiazza la difesa gialloblu. 24-18 Urnaut replica, pallonetto vincente. 25-19 Marouf batte a rete, Modena 2-0 in Toscana.

Terzo set 29-27 Siena : Dentro Mazzone e Kaliberda. Urnaut decisivo 1-0 Modena. Keemink batte out di poco 1-1. Zaytsev spreca una buona palla 3-1 Siena. Hernandez strepitoso in banda 4-2. 5-3 Savani vincente, Urnaut non ci arriva. 6-4 Hernandez vincente, padroni di casa buon inizio di terzo set. Savani batte out 7-6. Marouf gioco di prestigio 9-7. Mazzone vincente 9-8 Siena. 9-9 muro gialloblu su Ishikawa, parità ! 10-9 Hernandez alle stelle, sorpasso modenese. 10-10 indecisione Modena in attacco. Kaliberda decisivo 11-11. Gladyr batte a rete 12-12, terzo set equilibrato. Savani 14-13 Siena. Holt al centro fortunoso 14-14. Spadavecchia batte out 16-15 Siena. 17-15 Hernandez ha la meglio sul muro gialloblu. Hernandez mura lo Zar 18-15. 19-16 Ishikawa vincente, Siena vuole il quarto set. 20-17 Ishikawa gran pipe. 20-19 Holt annienta l’attacco di Hernandez. 21-19 Savani vincente. 21-21 Zaytsev pareggia, Rossini super in difesa. 22-22 Urnaut diagonale. 23-22 Holt ace vincente. 24-24 Ishikawa e si va ai vantaggi. Urnaut 25-25. Ishikawa batte out. 27-27 Siena impreciso in battuta nei vantaggi. 29-27 Zaytsev spreca tutto, 2-1, Siena la accorcia.

Quarto set 30-28 Siena : Hernandez in banda 1-0 Siena. Mazzone al centro. Kaliberda brutto errore 2-1 Siena. Gladyr al centro 3-2 per i padroni di casa. Punto dello Zar 4-3 Modena. Errore Modena a servizio 5-5. Holt batte out 6-6. Gladyr muro vincente, attacco impreciso gialloblu 7-7. Ishikawa in banda 10-7 Siena, Modena in confusione. Gladyr in gran spolvero 11-8 Siena. Entra Tillie. 13-8 Siena. 14-9 Mazzone batte out. 15-10 Zaytsev batte a rete. 16-11 Kaliberda batte a rete. 16-13 primo punto di Kevin Tillie. Punto al centro per Siena 17-14. 18-15 Keemink batte a rete. 19-15 Ishikawa murissimo sul neo acquisto gialloblu. 20-15 Ishikawa palla vincente, si va verso il tie break. In banda Ishikawa out dopo il check 20-17. Zaytsev in banda 21-18. Hernandez si divora un’ottima palla 22-20, Modena non molla. 23-20 Zaytsev batte out. Kaliberda in pipe 23-22. Mazzone al centro la porta ai vantaggi. Zaytsev in banda 25-25. Tillie batte out 27-26 Siena, che si gioca il tie break. Mazzone batte malissimo 28-27 Siena. 30-28 Hernandez ace vincente si va al tie break.

Tie break 15-9 Modena : Kaliberda bel diagonale 1-0 Modena. Zaytsev attento 2-0. Hernandez errore di lucidità 3-0. Mazzone ace vincente 4-0. 5-1 gran bolide dello Zar. Hernandez annienta lo Zar 5-3 Modena. Holt muro decisivo 6-4. Muro Mazzone 8-5 e cambio campo. Hernandez bolide in servizio, ma è a rete. 9-6 Modena. 11-6 Siena pasticcia, Modena vuole chiudere la pratica. 12-7 Zaytsev comodo, Siena non può nulla. 13-9 Kaliberda diagonale vincente. 15-9 Mazzone ace vincente, 3-2 Modena in due ore e mezza di gioco una gara diventata molto complicata per merito di Siena.

LE PAGELLE - Modena 5,5

Keemink 5,5, Zaytsev 7,5, Urnaut 5, Bednorz 5, Anzani 5,5, Holt 6,5, Rossini 6.

INGRESSI: Kaliberda 5, Mazzone 7, Tillie 6,

All. Velasco 5