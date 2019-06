Volley per tutti, il campionato italiano di Sitting Volley al PalaPanini

Sono ormai alle porte le fasi finali della terza edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley 2019, in programma dal 7 al 9 giugno in uno dei templi della pallavolo italiana: il Pala Panini di Modena. Un palazzetto nel quale si sono scritte numerose pagine importanti di questo sport e dove quest’anno approderà una disciplina in espansione come testimoniano le 29 squadre iscritte tra maschile e femminile in questa edizione del Campionato Italiano. Un incremento a livello partecipativo, con sette formazioni in più rispetto allo scorso anno, che ha portato alla decisione di organizzare una fase finale a sei squadre invece di quattro come nelle prime due edizioni.

Per ciascun torneo, le formazioni verranno divise in due pool da tre e le prime due squadre di ogni girone si incontreranno nelle semifinali incrociate, mentre le ultime si affronteranno nella finale 5°-6° posto. Venerdì 7 giugno e la mattina di sabato 8 giugno sono in programma le gare di qualificazione con girone all’italiana, nel pomeriggio di sabato si disputeranno le semifinali incrociate e domenica sarà il giorno dell’atto conclusivo, che si disputerà per il Campionato Femminile alle ore 10 e per quello maschile alle ore 12. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo.

Di seguito la composizione delle pool e il calendario:

Campionato Maschile

Pool A: Nola Città dei Gigli, Up Volley Medical Aversa, Fonte Roma Eur

Pool B: Fluid Fermo, Modena Volley, Groupama Brembate

Venerdì 7 giugno: Nola Città dei Gigli-Fonte Roma Eur (ore 17), Fluid-Fermo-Groupama Brembate (ore 17), Modena Volley-Groupama Brembate (ore 19)

Sabato 8 giugno: Up Volley Medical-Fonte Roma Eur (ore 9), Nola Città dei Gigli-Up Volley Medical (ore 11), Fluid Fermo-Modena Volley (ore 11)

Campionato Femminile

Pool A: Nola Città dei Gligli, Punta Allo Zero Parma, Pallavolo Missaglia

Pool B: Dream Volley Pisa, Fermana, Sport Academy 360 Roma

Venerdì 7 giugno: Nola Città dei Gligli-Pallavolo Missaglia (ore 17), Punta Allo Zero Parma-Pallavolo Missaglia (ore 19), Dream Volley Pisa-Sport Academy 360 Roma (ore 19)

sabato 8 giugno: Fermana-Sport Academy 360 Roma (ore 9), Nola Città dei Gigli-Punta Allo Zero Parma (ore 9), Dream Volley Pisa-Fermana (ore 11)

Il calendario della Fase Finale

Maschile

Sabato 8 giugno: semifinale 1 (16), Semifinale 2 (ore 18.30), Finale 5°-6° posto (ore 16)

Domenica 9 giugno: Finale 3°-4° posto (ore 8.30), Finale (ore 12)

Femminile

Sabato 8 giugno: semifinale 1 (16), Semifinale 2 (ore 18.30), Finale 5°-6° posto (ore 18.30)

Domenica 9 giugno: Finale 3°-4° posto (ore 8.30), Finale (ore 10)