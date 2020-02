Sitting Volley Open Rotary, nella seconda giornata un buon terzo posto per Modena Volley

Si è svolta domenica 16 febbraio la seconda tappa della coppa interregionale di sitting volley cui prende parte Modena Sitting Volley, le gare si sono svolte a Brembate, Roma e Modena. Nel girone B, sotto la Ghirlandina, sono scesi in campo i gialli guidati da capitan Ivo Parmiggiani. Nella prima partita del mattino Modena ha incontrato Parma: primo set combattuto e tirato con i ducali a un passo della vittoria, ma è Piccinini che con una serie di battute vincenti porta a casa il primo set. Il secondo set sulle ali dell’entusiasmo scivola via fino al 25 -18.

Incamerati i primi 3 punti Modena Volley ha sfidato l’ostica squadra del Campegine: primo set senza storia fino al 24-15 per i reggiani quando al servizio il capitano Parmiggiani indovina una serie proficua di battute che portano i geminiani fino a 22, solo una palla contesa a rete decreta il termine del set 25-22 per gli ospiti. Secondo set purtroppo senza storia che si chiude 25-20 per i granata.

Ancora scottati dalla sconfitta i gialli sono rientrati immediatamente in campo contro il Buggianese Pistoia, concentrati e con la giusta cattiveria agonistica hanno vinto l’incontro con un 25-18 e 25-23. Il girone si è concluso con un buon terzo posto e nove punti in classifica per Modena che accede così al gruppo successivo con Ocme SV Gioco PR, Cub Cesena, Sport Accademy 360 Fonte Roma, SV Codogne’ TV e SV Bagnone MC.

Ha fatto parte del roster di questa tappa: Taddeo Parmiggiani, Francesca Bompani, Ivo Parmiggiani, Elisa Magni, Stefano Scusarni, Daniele Carini, Marco Tollari, Maria Cristina Pagliani, Luca Piccinini, Mauro Aldorasi, Paola Viapiano, Francesca Pedroni e Samuel Lugli.