13° "Memorial Lorenzo Borsari", Solignano ancora campione

Per il secondo anno consecutivo i ragazzi del Solignano si confermano campioni del "Memorial Loreno Borsari", il torneo che si è chiuso ieri sera alla Polivalente Il Torrazzo di Modena. Finale mai in dubbio che già dopo 20 minuti li vedeva in vantaggio per 2 a 0 contro un bar Nonantolana che nulla ha potuto contro una squadra che ormai gioca a memoria e lo conferma anche il fatto che delle quattro edizioni del torneo ne hanno vinte tre!La partita finisce con il Solignano che vince per 4 a 2.

Si conclude così un torneo che ogni anno si ripete con lo spirito di divertirsi giocando lo sport che la compagnia di amici che lo organizza ha condiviso con Lorenzo Borsari sul campo che il gruppo è riuscito ad intestargli. L’appuntamento è per il prossimo anno quando si svolgerà l'edizione numero 14.